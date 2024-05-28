Новой дорогой к станции Толмачёво

Региональная трасса соединяет шоссе на Псков и одноименную железнодорожную станцию в центре поселка. Около дороги расположены врачебная амбулатория, школа и здание местной администрации. Протяжённость дорожного ремонта составит порядка трех километров, траса будет обновлена полностью. Дорожники уложат новый асфальт, укрепят обочины и нанесут разметку.

В планах областных дорожников на этот год в Лужском районе обновить еще одну трассу: участок региональной магистрали от поселка Осьмино в сторону Волосовского района. Ранее с просьбой провести здесь ремонт обращались водители Лужского и Волосовского районов.

По национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в Лужском районе продолжается капитальный ремонт моста через реку Саба в поселке Осьмино: сейчас здесь идут подготовительные работы по устройству рабочих площадок и временных подъездных дорог. После этого строители приступят к обустройству временного моста, на который будет переключено движение транспорта.