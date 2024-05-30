Кто в Гатчинском районе 31 мая останется без света

В Гатчинском доме культуры 18 мая с успехом прошёл большой концерт детской вокально-эстрадной студии «Фортиссимо». В этом году студийцы отмечают свой первый юбилей — пять лет. Казалось бы, возраст совсем юный, но за эти годы «Фортиссимо» удалось стать яркой страницей в творческой жизни Гатчины.