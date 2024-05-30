Кто в Гатчинском районе 31 мая останется без света
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 31 мая 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
31.05.2024 с 09:00 до 18:00
Вырицкое поселение:
д. Большие Слудицы.
31.05.2024 с 09:00 до 17:30
Кобринское поселение:
31.05.2024 с 09:00 до 17:30
Сусанинское поселение:
д. Мыза
31.05.2024 с 09:00 до 18:00
Елизаветинское поселение:
д. Луйсковицы
д. Таровицы
д. Малые Борницы
д. Дубицы
31.05.2024 с 09:00 до 18:00
Сяськелевское поселение:
д. Питкелево
д. Ронилово
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