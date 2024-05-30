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Кто в Гатчинском районе 31 мая останется без света

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 31 мая 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

31.05.2024 с 09:00 до 18:00

Вырицкое поселение:

д. Большие Слудицы.

 

31.05.2024 с 09:00 до 17:30

Кобринское поселение:

с. Воскресенское

 

31.05.2024 с 09:00 до 17:30

Сусанинское поселение:

д. Мыза

 

31.05.2024 с 09:00 до 18:00

Елизаветинское поселение:

д. Луйсковицы

д. Таровицы

д. Малые Борницы

д. Дубицы

 

31.05.2024 с 09:00 до 18:00

Сяськелевское поселение:

д. Питкелево

д. Ронилово