Ленобласть увеличивает единовременную выплату контрактникам СВО
В Ленинградской области увеличена общая сумма выплат при заключении контракта о прохождении военной службы в зоне специальной военной операции.
Рубрики: Общество
К существующим выплатам дополнительно 100 тысяч рублей добавит фонд «Ленинградский рубеж».
«Для поддержки своих добровольцев Ленобласть нашла возможность увеличить выплаты при заключении контракта для участия в специальной военной операции.
К существующим выплатам общим размером в 1 млн рублей – региональная и федеральная меры поддержки и земельный сертификат – еще 100 тысяч добавит фонд «Ленинградский рубеж»», – сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
Для удобства все платежи оформляются в военкомате.
Подробнее о выплатах и льготах участникам СВО можно прочитать по ссылке.
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