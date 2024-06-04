Более 15 тысяч школьников Ленобласти присоединились к проекту «Билет в будущее»

Ежегодно к профориентационному проекту «Билет в будущее» подключается все больше школьников 6 - 11 классов. Традиционно, кроме учеников в проект включаются педагоги-навигаторы, наставники, а также партнеры из числа работодателей промышленных предприятий.

Для участников проекта провели 46 экскурсий, где школьники узнали о специфике работы в разных отраслях и приобрели практические навыки работы. Экскурсии, в том числе в формате профессиональных проб и мастер-классов, также прошли на производственных предприятиях и организациях региона: АО «Гатчинский ККЗ», кондитерская фабрика «ПУРПУР», пожарная часть № 58, ПАО «Выборгский судостроительный завод», Международный центр реставрации в Рождествено, ПЗ «Первомайский», ООО «Северо-Западный Холдинг», АО «Тихвинский вагоностроительный завод», «НТЛ Упаковка», молочный комбинат «Галактика».

200 школьников из Ленинградской области посетили выставку «Лаборатория будущего» на площадке Исторического парка «Россия – Моя история». Ребята в интерактивном формате познакомились с современным рынком труда и узнали о многообразии профессионального выбора.

Напомним, что в Ленинградской области профориентационный проект «Билет в будущее» успешно реализуется с 2019 года. За это время более 20 тысяч школьников уже приняли участие в различных практических пробах и получили свои рекомендации по выбору пути профессионального развития.