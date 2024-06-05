Ленобласть на ПМЭФ-2024: «Время строить, время создавать!»

В течение трех дней губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, заместители председателя правительства и руководители различных экономических направлений примут участие в деловой программе ПМЭФ, в круглых столах, встречах с инвесторами. Будет подписано порядка 15 инвестиционных соглашений о строительстве в регионе новых производств и расширении мощностей уже существующих.

В число неинвестиционных войдут соглашения правительства Ленинградской области с правительствами республик, общественными организациями, компаниями, финансовыми структурами.

«Петербургский международный экономический форум – это как подведение итогов большой предварительной работы, которую мы проводим с инвесторами на протяжении года, а иногда и дольше. Тщательная проработка проектов дает свои видимые результаты – за последние пять лет доля реализованных соглашений, подписание которых состоялось на ПМЭФ, составила 87,5%», — рассказал Александр Дрозденко.

«Время строить, время создавать!» — главный лозунг присутствия Ленинградской области на ПМЭФ-2024. Стенд региона выполнен в индустриальном стиле и передает атмосферу современного промышленного предприятия. Брутальные арт-объекты, решетки грильято, фактурные стены и рифленые полы-отражатели изготовлены из стали, стекла и бетона, а дизайн переговорных комнат выполнен с пристальным вниманием к мельчайшим деталям.

Ключевой объект стенда региона — огромный экран Г-образной формы, на котором будет демонстрироваться мультимедийный контент, создаваемый посредством генеративной графики и подчеркивающий интенсивное развитие региона.

Экран посвящен системе сопровождения инвестиционных проектов «Зеленый коридор для инвестора», разработанной Агентством экономического развития Ленинградской области. В октябре прошлого года она была признана одной из лучших региональных управленческих практик в России по данным Минэкономразвития РФ и Агентства стратегических инициатив, а также одобрена для тиражирования в других субъектах Российской Федерации.

С помощью «Зеленого коридора для инвестора» все уровни инфраструктуры поддержки бизнеса в Ленинградской области были объединены в единую экосистему, которая позволила значительно повысить эффективность межведомственного взаимодействия, снизить административные барьеры для бизнеса и сократить сроки ответов на запросы с 30 до 5 дней. «Зеленый коридор для инвестора» неоднократно удостаивался высоких оценок не только со стороны государства, но и со стороны предпринимателей.