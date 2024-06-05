Шлагбаумам разрешили остаться

Как рассказала заместитель председателя комитета строительства и градостроительного развития территории Гатчинской администрации Наталья Медведева, в Ленинградской области завершается создание дизайн-кодов городов, который должен учитывать историю, местный колорит и культурное наследие территории. Администрацией Гатчинского района самостоятельно разработан дизайн-код Гатчины, который теперь стал неотъемлемой частью правил благоустройства территории МО «Город Гатчина».

В частности, утвержден логотип Гатчины, который представляет собой пиксельную систему с Приоратским замком в центре. Дизайн-код также включает требования по содержанию и поддержанию привлекательного облика внешних поверхностей зданий, строений, сооружений, в том числе в отношении элементов объектов капитального строительства (крыш, фасадов, архитектурно-декоративных деталей фасадов, оконных и дверных проемов, витражей, витрин, навесов, балконов, входных групп, цоколей, террас, дымоходов, водосточных труб и других элементов), а также правила размещения на них оборудования (антенн, наружных кондиционеров и др.) и конструкций, в том числе средств размещения информации, рекламы, вывесок. Предложен типовой внешний вид адресных знаков.

Проект решения прошел процедуру публичных слушаний, правда, не вызвал особого интереса со стороны жителей города. И только один пункт стал «камнем преткновения» - установка шлагбаумов в Гатчине. Администрация предложила запретить установку шлагбаумов, перекрывающих внутриквартальные проезды, так как это мешает работе коммунальных и спасательных служб, в том числе в экстренных ситуациях.

Депутаты интересовались, что тогда делать с уже установленными шлагбаумами, особенно у новых многоквартирных домов и жилых комплексов, размещение которых было согласовано со всеми необходимыми службами. Тем более что у части таких домов есть круглосуточные диспетчерские, которые обеспечат проезд аварийных служб в любое время.

В итоге бурных обсуждений депутаты приняли решение не вносить спорный пункт в новую редакцию правил и оставить действующую формулировку, согласно которой на придомовой территории не допускается самовольная установка ограждений.

Елена Суралёва