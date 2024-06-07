Ленобласти и Петербургу — вторая кольцевая дорога

Детальное обсуждение начала реализации проекта КАД-2 стало темой совещания заместителя председателя правительства России Марата Хуснуллина, губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, главы Санкт-Петербурга Александра Беглова и руководства государственной корпорации «Автодор» на полях ПМЭФ-2024.

«Президент дал команду, и мы приступили к реализации проекта. Для нас это важнейший объект. Во-первых, северный обход: нужно убрать потоки движения автомобилей с «Дороги жизни», которая проходит по Всеволожскому району. Во-вторых, это обход Мурино, выход на Матоксу в районе Кузьмолово, где огромные транспортные потоки. Первый этап дороги в Мурино реализовали, второй и третий этап будем реализовывать уже, примыкая к КАД-2. Также будем синхронизировать проект с Широтной магистралью скоростного движения, пятый и шестой этап которой пройдут по Всеволожскому району. Будем делать примыкание ШМСД к КАД-2, Росавтодор готов дать все технические условия. Вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин сегодня на площадке ПМЭФ предельно четко сформулировал задачи в строительстве нового обхода: «Неформально, с применением нестандартных строительных решений, качественно, быстрее и дешевле». Предстоит разработать новый проект организации движения с учетом новых магистралей, пересмотреть планы федерального и регионального дорожного строительства для обеспечения приоритетности и загрузки нового обхода и «расшивки» узких мест, обеспечить увязку с существующими инженерными коммуникациями», — подчеркнул губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Как отметил заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин, КАД-2 — очень важный и нужный проект. Он кардинально перераспределит транспортные потоки в агломерации. Сейчас важно актуализировать программу деятельности ГК «Автодор», Росавтодора с учетом реализации участка нового строительства. Увязать все проекты, которые у нас есть в дорожно-транспортном строительстве, в один большой проект, включая Широтную магистраль скоростного движения, реконструкцию существующих вылетных федеральных трасс, региональной, местной сети. Рассчитываем на активную работу Минтранса России, как координатора со всеми видами транспорта. Вице-премьер добавил, что важно не только построить дорогу, но и интегрировать ее в существующую транспортную сеть региона.

Первый этап КАД-2 пройдет от трассы М-11 до Кузьмолово, протяженность дороги составит почти 90 километров. Это будет четырехполосная трасса с расчетной скоростью движения 120 километров в час. Она не только сделает удобнее поездки, но и выведет транзитные потоки, повысит логистическую доступность и даст толчок развитию промышленных производств.