Летние каникулы – с пользой!

В Гатчинской школе №9, кроме традиционного лагеря для начальной школы, работает интеллектуально-творческая смена, которая объединила восемь отрядов инженерно-технической, естественно-научной и гуманитарной направленности.

В рамках интеллектуально-творческой смены проходят различные мастер-классы. Ребята изучают профильные предметы и участвуют в творческих мероприятиях, путешествуют «в мир родного языка», отправляются на краеведческие экскурсии, изучают историю создания Балтийского моря и, например, создают идеальный бумажный самолетик.

Отряды естественно-научной направленности путешествуют эко-тропами в «поле» - в гатчинском парке. На полянах они собирают биоматериал и проводят исследования. После биопрактикума приходят в школу и обрабатывают данные на электронных микроскопах и в лабораториях биологии и химии.

Заместитель директора Гатчинской школы №9 Светлана Кучер показала, над чем работает лаборатория «Хайтек» (инженерный отряд).

- Ученики двух групп – 5-6-х и 7-х классов – выполняют два различных проекта, - пояснила Светлана Евгеньевна. - Семиклассники работают над проектом «Мельница»: моделируют, выполняют чертежи, электронную сборку и 3d печать. Через несколько дней будет практическое исполнение проекта: наполним небольшой бассейн водой, и мельница будет испытана. А 5-6-е классы в течение шести дней выполняют проект «Развивающая игрушка «Бизиборд»: также моделируют, выполняют чертежи, электронную сборку и 3d печать. Хочу подчеркнуть, что детали делают по чертежам. Сборку выполняют и электронную (на компьютере), и реальную.

Кипит работа и в лаборатории квадрокоптеров. Испытательные полеты происходят в специальной зоне, оборудованной в школьном зале. Один из учеников Светланы Кучер занял первое место на региональном этапе конкурса.

- Сейчас мы готовимся к следующему этапу – на неделе едем на всероссийский чемпионат, - поделилась планами Светлана Евгеньевна.

В интеллектуально-творческой смене заряжаются знаниями и позитивом порядка 150 школьников с 5-го по 8-й классы. Наставниками в этой смене являются 10-классники.

- У меня очень знающие и ответственные помощники. Их работой я довольна, - отмечает Светлана Кучер.

В школе также создан трудовой лагерь, в котором задействованы 10-классники. Мальчишки и девчонки заняты полезным и благородным делом: приводят в порядок свою школу.

Всего в летний период на базе 36 образовательных учреждений Гатчинского района действуют 39 лагерей с дневным пребыванием детей c двух- и трехразовым питанием.

Татьяна Можаева