Из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд

Наши деды – славные победы

Дед по материнской линии Прохор Фёдорович Фомин был ровесником ХХ века, на пятом десятке уходил на фронт из родной Сибири вслед за старшим сыном Иваном, оставив в Берёзовском районе Красноярского края жену с четырьмя малолетними детьми. Пулемётчик Иван Фомин участвовал в боях за Сталинград, пропал без вести…

Прохор Фомин оборонял Ленинград, дважды был тяжело ранен – в 1941-м и 1942-м, в следующем году получил еще два ранения, к счастью, лёгких. В этот период наши войска были брошены на прорыв блокады. Воин, награждённый медалью «За оборону Ленинграда», в марте 1944-го был представлен к ордену Славы III степени.

Вот цитата из наградного листа: «Гвардии старший сержант 131-го полка 45-й Гвардейской Красносельской ордена Ленина Краснознамённой стрелковой дивизии стрелок Прохор Фёдорович Фомин огнём из винтовки убил четырёх вражеских солдат. При огневой атаке из вражеских дзотов снайпер огнём с фланга мешал продвижению наших бойцов. Фомин выследил вражеского снайпера и пристрелил его, чем обеспечил успех в занятии дзота».

В июне 1944-го гвардеец Фомин участвует в боях за Выборг. После окончания войны впечатлённый красотами Карельского перешейка, решил здесь и остаться. Вскоре перевез и семью.

По­гвардейски!

В послевоенные годы Прохор Фёдорович не раз становился героем газетных очерков. Наша газета писала о нём и других жителях посёлка Гвардейское (именно там поселился Фомин ещё в 1945-м) в канун 40-летия освобождения Выборга. На первых порах четыре обосновавшихся здесь семьи приводили в порядок жилые постройки, готовя их к приезду новых переселенцев, делали для них запасы зерна и другого провианта. Параллельно шли работы по разминированию так называемой Долины смерти – обширной территории до Вуоксы, где шли кровопролитные бои практически до середины июля 1944-го.

Бывший сибирский крестьянин ударно работал на выборгской земле – был и конюхом, и звеньевым, участвовал в Выставке достижений народного хозяйства, где получил бронзовую медаль.

Корреспондент спросил тогда Прохора Фёдоровича, почему, по его мнению, посёлок назван Гвардейское. На что фронтовик ответил: «Когда на собрании встал вопрос о переименовании этого места, я предложил: а давайте назовем Гвардейским. Родное нам это слово. Сражались с врагом мы по-гвардейски, так и работать будем».

На фронт со школьной скамьи

Со старой пожелтевшей карточки смотрит на нас совсем юный, похожий на старшеклассника Коля Сыров. О том, что он уже «нюхнул пороху» можно судить лишь по папахе со звездочкой да сержантским лычкам.

Он родился на берегах Чудского озера, в Гдове. Весной 1944-го, после освобождения города от фашистов, 18-летний парень отправился на фронт.

Воевал в 134-м полку, в той же, что и Прохор Фомин, 45-й Гвардейской стрелковой дивизии, с боями прошедшей Карельский перешеек в ходе Выборгской наступательной операции. Уже в 1945-м за бои в Курляндии наводчику миномёта Сырову вручили медаль «За отвагу».

– Именно этот призыв, эти пацаны воевали, а потом служили шесть лет – демобилизовался отец только в 1950-м, – рассказывает Анатолий Николаевич. – Командование собиралось его направить учиться дальше, но семья сказала: хватит!

Миномётный полк, в котором служил Николай Сыров, по окончании войны дислоцировался в Выборге, в районе так называемого Красного дома на пересечении улиц Островной и Батальонной. Бойцы тоже участвовали в разминировании территорий к северу от Выборга. О концентрации смертоносного железа там можно только догадываться – как вспоминает Анатолий Николаевич, несмотря на все усилия сапёров, во время лесных пожаров боеприпасы рвались даже в 80-х годах прошлого века.

В 1947-м Николай Сыров познакомился с Верой Фоминой. Поначалу жили у родителей девушки в Гвардейском. В 1954-м поселились в Кравцово. Трехлетнему Толику приходилось присматривать за годовалым братом, пока в посёлке не появился детский садик – старшие брат и сестра уже были школьниками.

Хранитель семейной истории

Анатолий Сыров уважительно относится к наследию прошлого, считает поселок Кравцово родным и уверен, что он за свою историю дал Выборгу несколько направлений развития. В частности, местная мануфактурно-керамическая фабрика с конца XIX века производила изразцы для всех каминов нашего города и ближайших окрестностей, а также для Санкт-Петербурга. Большой кирпичный завод, куда после войны пошёл работать отец, обеспечивал строительным материалом всю округу. Из кравцовского кирпича строился и ВСЗ, куда в свое время пришёл Анатолий, и дома на улице Гагарина, где он живёт.

Помимо этого, рассказывает Анатолий Николаевич, в посёлке была электростанция, бумажная фабрика, большой скотный двор с цехом для переработки молока. Для детей переселенцев со временем была открыта начальная школа, затем клуб…

В семейном альбоме Сыровых бережно хранится снимок ветеранов посёлка, сделанный в начале 80-х. Третья слева пара – Вера и Николай. В то время оба они уже трудились на ВСЗ: он – в достроечном цеху, она – в столовой.

Анатолий Сыров, проработавший без малого полвека слесарем-монтажником на Выборгском судостроительном, бывал по обмену опытом на европейских судоверфях. Доводилось помогать коллегам и в нынешнем Мариуполе, (ранее Жданов). Надо полагать, работал неплохо – о нем тогда писала центральная газета «Труд».

Ещё один интересный факт из прошлого: одному из строящихся на ВСЗ судов было решено дать имя Павла Корчагина, а сам литературный герой был зачислен в бригаду. Исходя из этого комсомольцы выполняли производственный план, сдавали донорскую кровь «за себя и за того парня», ставили цели в спорте и общественной работе.

Анатолий Сыров не раз становился победителем социалистического соревнования, имеет медали «Молодой гвардеец пятилетки», «Ударник 11-й пятилетки» и многие другие. В течение нескольких созывов был депутатом районного Совета от поселка Кравцово.

Свои документы, награды он бережно хранит – говорит: это для детей, внуков, да и для всего молодого поколения, которому может быть интересна наша история. Вот, к примеру, такой факт: в комсомольском билете раньше указывался размер заработка, процент от которого шёл на членские взносы. Так вот, в 80-х годах слесарь-монтажник Сыров зарабатывал под триста рублей – достойная зарплата для советского труженика, сына и внука бравых гвардейцев.

Елена СТЕПАНОВА

Публикация подготовлена рабочей группой газеты «Выборг» при поддержке Комитета по печати Ленинградской области