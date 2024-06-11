ПДС: новый механизм долгосрочных накоплений

Программа долгосрочных сбережений – это не замена накопительной части пенсии, формировавшейся до 2014 г. Несмотря на то, что средства на счете программы инвестируются, это прежде всего долгосрочный сберегательный финансовый инструмент, который позволяет накопить деньги на дополнительное пенсионное обеспечение или другие долгосрочные цели. Привлекательной составляющей является софинансирование взносов государством (пока в первые три года), налоговый вычет до 52 тысяч рублей и возможность досрочного использования средств в ряде чрезвычайных ситуаций. Программа включает возможность перевода накопительной части пенсии на счет в ПДС. Но необходимо учитывать, что при переводе пенсионных накоплений в ПДС вернуть обратно на пенсионный счет в НПФ/СФР их уже не получится. Если ранее в накопительной части пенсии использовались средства материнского капитала, маткапитал и сформированный за счет его средств инвестдоход на счет ПДС не поступят, средства вернутся в СФР (маткапитал нельзя использовать в программе долгосрочных сбережений).

Программа долгосрочная: минимальный срок договора – 15 лет либо достижение возраста 55 и 60 лет (женщины и мужчины соответственно). Срок отсчета 15-летнего срока сбережений ведется с даты первого договора, а не по каждому договору в отдельности (если их несколько). Досрочно воспользоваться средствами можно в двух жизненных ситуациях: необходимость оплаты дорогостоящего лечения и утрата кормильца. Выйти из программы можно и раньше установленного срока (15 лет или достижение установленного возраста), но придется понести некоторые потери: НПФ при расторжении договора выплачивает участнику программы выкупную сумму (личные взносы и инвестиционный доход в части или полностью в зависимости от срока и условий договора). Средства софинансирования от государства, накопительная пенсия, переведенная в ПДС, а также доход от их размещения в выкупную стоимость не входят. Если на момент досрочного выхода участник программы уже воспользовался налоговыми вычетами, их придется вернуть обратно в бюджет.

По программе долгосрочных сбережений можно иметь несколько счетов: как для себя, так и в пользу другого человека (например, родственника).

НПФ, в котором открыт счет по ПДС, можно поменять, но в связи с тем, что перевод средств со счета ПДС из одного НПФ в другой возможен только через 5 лет (на шестой год до 31 марта), то к выбору НПФ для открытия счета по программе долгосрочных сбережений нужно относиться внимательно: изучить результаты деятельности НПФ относительно доходности, рейтинга и динамики по рынку, стабильности и количеству средств в управлении.

О софинансировании от государства

Максимально участник программы может получить 36 тысяч рублей в год в качестве софинансирования своих взносов. Для возможности получения дополнительных средств от государства нужно внести не менее 2 тысяч рублей в год, а размер «добавки» зависит от величины взносов и дохода участника программы:

– при среднемесячном доходе до 80 тысяч рублей можно рассчитывать на доплату в пропорции 1:1. Чтобы получить максимальные 36 тысяч рублей в год, на счет нужно внести не меньше 36 тысяч рублей собственных средств (100% доходность);

– при доходе от 80 до 150 тысяч за 2 рубля от участника государство добавит 1 рубль. Чтобы получить максимальную доплату, потребуется внести 72 тысячи «своих»;

– если доход от 150 тысяч и выше – за 4 внесенных на счет рубля государство добавит 1 рубль (доходность 25 %).

Щедрость государства распространяется на первые три года с момента первого взноса. Если счетов несколько (вне зависимости один это НПФ или разные), отсчет ведется с даты внесения средств на первый счет. Софинансирование по нескольким счетам происходит в рамках годового лимита в 36 тысяч рублей.

Помимо софинансирования, можно рассчитывать на получение налогового вычета в части личных средств, внесенных на счет ПДС. Вычет ограничен 52 тысячами рублей (13% от суммы взносов в ПДС за год, максимум с 400 тысяч рублей в качестве взносов).

Остраховании

Программа включает в себя не только контроль инвестиционной стратегии со стороны регулятора, но и госгарантии по возмещению средств на счете ПДС в пределах 2,8 млн рублей: взносы, инвестдоход по ним застрахованы государством. Средства софинансирования и «пенсионные» деньги, отправленные в ПДС, также вернут. Поэтому, как и в случае гарантий по страхованию банковских вкладов, накопления выше гарантированной к возврату суммы лучше размещать в разных НПФ.