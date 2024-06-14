Александр Пушкин: «Зависимость жизни семейственной делает человека более нравственным»

Галина Михайловна Седова - российский филолог-пушкинист, заслуженный работник культуры РФ, доктор филологических наук, член Союза российских писателей. Энциклопедические знания, азарт исследователя и талант рассказчика, желание добиваться правильного понимания причин и следствий событий, происходивших в жизни и творчестве А.С. Пушкина — всё это объединилось в одном человеке. Поистине встреча с Галиной Седовой стала очень ярким и незабываемым событием именно в эти дни, когда мы вспоминаем великого поэта. Галина Михайловна рассказала о родной семье Пушкина, о его представлениях о том, какой должна быть настоящая семья, о том, как они отразились на его собственном браке и в его произведениях.

Пушкин в родной семье

Как рассказала Галина Седова, Пушкина воспитывали так, как это было принято в дворянских семьях того времени.

Мать поэта, Надежда Осиповна Ганнибал, получила прекрасное домашнее воспитание и образование, в совершенстве владела французским языком. Она была очень красивой молодой женщиной, любила балы и с удовольствием блистала в светском обществе, где ее называли «прекрасной креолкой». Отец Сергей Львович был светским львом, легкомысленным и сентиментальным. Он слыл острословом, любил писать в дамские альбомы стихи и экспромты, что позже проявится и в жизни самого Пушкина.

Своими детьми чета Пушкиных практически не занималась, сразу же после рождения отдавая их под опеку кормилиц, мамушек, нянек, гувернёров.

Пушкины жили весело, открыто и насыщенно. Так, например, они устраивали домашние спектакли, на которых присутствовали известные поэты и писатели своего времени. Родители маленького Александра говорили по-французски, думали по-французски, шутили по-французски, и для Пушкина это было совершенно естественным. Круг чтения в семье был основан на модной прогрессивной французской литературе, и Пушкин был посвящен в него. Александр знал наизусть почти всего Вольтера и сам пытался писать пьесы по-французски. Правда, первая же пьеса не понравилась слушателям, и расстроенный Пушкин бросил ее в огонь.

Бабушка

Мария Алексеевна

Говорят, что в жизни А.С. Пушкина были две русские женщины, две бабушки, которые своей горячей любовью, преданностью и заботливостью в отношении поэта заслужили благодарную память в сердцах потомков. Это Мария Алексеевна Ганнибал и няня поэта – Арина Родионовна Яковлева.

Арина Родионовна действительно сыграла колоссальную роль в жизни Пушкина, но уже в его взрослой жизни — в Михайловском. Няня разделила с ним одиночество, была его душевным другом, с которым можно поделиться своими радостями и горестями. И всё же пропасть между барином и крепостной была по тем временам непреодолима. Об этом говорит и тот факт, что когда Арина Родионовна умерла в 1828 году, Пушкин, который был тогда в Петербурге, не был на похоронах своей любимой нянюшки и даже не знал, как и где она похоронена.

А вот Мария Алексеевна Ганнибал, любимая «московская бабушка» Пушкина, всегда была рядом с ним. Именно она сумела привить ему любовь к родному языку, родной старине и истории своего Отечества.

Мария Алексеевна терпеть не могла всех этих европейских «глупостей» и замашек. Бабушка с внуком проводили вместе долгие часы. Пушкин смотрел, как она занималась рукоделием, с упоением слушал ее рассказы про старину и сказки. А рассказчицей Мария Алексеевна была замечательной! Именно она начала знакомить Пушкина с захватывающей и романтичной историей жизни его прадеда — Ибрагима Ганнибала.

- И здесь мы видим то, что в Пушкине проявится позднее, - рассказывает Галина Седова. - Взрослый Пушкин не был ни западником, ни славянофилом, хотя и те, и другие потом брали у него что-то своё. В самом же Пушкине это было естественно соединено, и произошло это именно в детстве. С одной стороны была европейскость от родителей, с другой стороны — приверженность русской старине от бабушки Марии Алексеевны.

Захарово

Мария Алексеевна обожала своего внука. Видя, что родители уделяют сыну не слишком много внимания, она забирала его в свое подмосковное имение Захарово, порой на долгие месяцы. Именно она стала его первым воспитателем, и именно у нее в поместье Пушкин провел самые счастливые годы своего детства, а может быть и всей своей жизни.

Вся сладость сельской жизни познается Пушкиным в Захарово. Здесь маленький Александр впервые услышит русские народные песни, увидит жизнь простых крестьян, будет бегать с деревенскими мальчишками и купаться в реке.

- Бабушка хотела, чтобы Захарово превратилось в настоящее родовое гнездо — такое, о котором Пушкин потом будет мечтать всю жизнь и пытаться повторить это, - рассказывает Галина Михайловна. - Неслучайно именно сюда приехал Пушкин спустя двадцать лет — перед своей свадьбой. Правда, то, что он увидел, огорчило его: усадьба давно уже была продана, сад и парк, где прошли его самые счастливые годы, неухожены и пусты...

Лицейская семья

В лицее Пушкин провёл шесть лет, и эти годы стали для него очень важными.

- Образование в лицее было никчемным, - говорит Галина Седова. - Но, кроме образования, школа должна сделать еще кое-что: она должна научить дружить, любить ближнего своего. Человек становится Человеком, когда он умеет дружить, причем во всех смыслах, в любом обществе, в любой деятельности. Кроме того, школа воспитывает в человеке любовь к своей Родине. Всё это — и умение дружить, и теплое отношение к Родине, к родной земле, желание ее защитить — Пушкин получает в лицее...

Семья Раевских

Еще одна семья, которая сыграла огромную роль в формировании образа семейной жизни у Пушкина — семья знаменитого героя войны 1812 года, генерала Раевского, которую поэту посчастливилось узнать изнутри.

- На глазах у Пушкина происходило удивительное, - рассказывает Галина Седова. - Все знали Раевского как блистательного героя, человека жесткого и храброго, обладающего сильной волей. И совсем другим он был в своей семье, в которой сложились отношения любви и взаимопонимания. У каждого члена семьи - свой характер, порой сложный, но независимо от этого всех их связывали незыблемые дружеские отношения. Жена Раевского, женщина умная и тоже довольно жесткая, была безгранично предана своему мужу, создав в доме культ отца. Отношения между супругами всегда были очень теплыми и доверительными. Дети преклонялись перед отцом.

На примере этой семьи Пушкин увидел, что настоящие крепкие отношения строятся на терпении и снисходительности друг к другу. А главное, конечно — любовь, доброта и чувство долга. Брак заключался перед Богом: ты поклялся в том, что до конца своих дней ты будешь верен вот этому чувству долга... Путешествуя с Раевскими, Пушкин наслаждался тихим семейным покоем, которого не было в его жизни. Позже это отразилось как в его произведениях, так и в его собственной семье.

«Я женат – и счастлив…»

Убедившись, что спасение от житейских бурь нужно искать только в семье, Пушкин мечтал о тихом покое, который был важен для него, в том числе и как для писателя. Он считал, что семья и долг перед ней — это то убежище для человека, в котором он может чувствовать себя уютно и защищенно. И Пушкин начал искать себе будущую жену, свой идеал женщины. Такой идеал у него уже был — воспетый им в «Евгении Онегине» образ Татьяны Лариной, и поэт нашел этот идеал в юной Натали Гончаровой.

Пушкин обвенчался с Натальей Николаевной 18 февраля 1831 года. Как отмечали современники, этот брак духовно преобразил поэта. Не скрывал этого и сам поэт: «Я женат – и счастлив… Это состояние для меня так ново, что, кажется, я переродился».

Пушкиноведы считают, что знаменитая «Сказка о царе Салтане» - во многом автобиографическая. Речь в ней иносказательно идёт об испытаниях на пути к семейной жизни, а в образе Царевны Лебеди без труда узнается Наталья Николаевна. Кстати, был у Пушкина и своего рода «антиэталон» счастливой семьи - «Сказка о рыбаке и рыбке», в которой нет гармонии и взаимопонимания, каждый живет сам по себе, что ведет к полной гибели семейной жизни (разбитое корыто).

Для Пушкина семейная жизнь была закрытым пространством, в котором одинаково хорошо всем членам семьи. И это ему удалось. В браке родилось четверо детей — Мария, Александр, Григорий и Наталья. Поэт был любящим и заботливым отцом. Когда он находился вдали от семьи, непременно спрашивал у супруги о здоровье домочадцев, давал наставления по воспитанию детей, сердечно благословлял.

«Моё имя принадлежит России...»

Пушкин писал Наталье Николаевне в 1834 году: «Никогда не думал я упрекать тебя в своей зависимости. Я должен был на тебе жениться, потому что всю жизнь был бы без тебя несчастлив; но я не должен был вступать в службу и, что еще хуже, опутать себя денежными обязательствами. Зависимость жизни семейственной делает человека более нравственным. Зависимость, которую налагаем на себя из честолюбия или из нужды, унижает нас...»

Эта позиция Пушкина, которой он следовал как в своей жизни, так и в творчестве, определила и трагические события на Чёрной речке.

- Отправляясь на эту дуэль, Пушкин будет защищать свой дом и своё имя — единственное наследство, которое он оставлял своим детям, - говорит Галина Седова. - Он считал, что семья — это не только ближний круг, это еще и Отечество, Родина.

В ответ на уговоры друзей отказаться от дуэли, Пушкин говорил: «Как дворянин и отец семейства я должен блюсти мою честь и то имя, которое оставлю моим детям». И ещё: «Я принадлежу стране и хочу, чтобы имя мое было чисто везде, где оно известно...».

Как напомнила Галина Седова, незадолго до своей гибели Пушкин написал повесть «Капитанская дочка».

- Это чистейшее произведение о семейных ценностях и их защите, - говорит она. - Буквально каждый персонаж в ней так или иначе выражает те ценности, которые важны были для Пушкина или, напротив, отвергались им. В конце повести описана идеальная картина семейной жизни (пропущенная глава): «Вечером мы соединились в гостиной около самовара, весело разговаривая о минувшей опасности. Марья Ивановна разливала чай, я сел подле нее и занялся ею исключительно. Родители мои, казалось, благосклонно смотрели на нежность наших отношений. Доселе этот вечер живет в моем воспоминании. Я был счастлив, счастлив совершенно, а много ли таковых минут в бедной жизни человеческой?»

Юлия Лысанюк