Владимир Шемчушенко: «Люди, любите друг друга!»

Завидуя лёгкости принятия решений, я всегда хотела заполучить такого собеседника, вступившего в пору мудрой зрелости. Спросить: а что в сухом остатке?

Владимир Иванович Шемшученко, собственный корреспондент «Литературной газеты» по Санкт-Петербургу и Северо-Западу РФ, заведующий отделом газеты «Всеволожские вести», поэт с внушительным списком премий и наград, в конце нашей встречи сказал просто: «Я человек счастливый».

И было мне имя – шпана

– Вы называете себя русским поэтом с украинскими корнями, родившимся в Казахстане.

– Добавлю – и уже 25 лет живущим в Ленинградской области.

Я принадлежу к старинному казачьему роду. Корни – в городе Глухов Сумской области. Поначалу мы были Шемшуки. С приходом советской власти стали Шемшученко.

В Великую Отечественную войну мой отец попал в плен, прошёл фашистские концлагеря. В 45-м был освобожден американцами. Его репатриировали в Казахстан – на всякий случай. При этом дали возможность поступить в Алма-Ате на исторический факультет Казахского государственного университета. Там он познакомился с мамой.

Молодыми специалистами они уехали учительствовать в Караганду, где я и родился в 1956 году. Помню, что отец раз в неделю ходил отмечаться в комендатуру.

А его отца, моего деда Ивана, перед войной отправили в Карлаг и расстреляли как румынского шпиона. Мы пытались найти могилу, но безуспешно. Храню расстрельное дело деда. Мама получила его через бывшего ученика.

– Расскажите о своем детстве.

– Мы жили в квартире при школе. Родители были постоянно на занятиях, и меня вечно таскали с собой старшие ребята.

Любил я блатные словечки

И драки — квартал на квартал.

И жизнь не плясала от печки,

А волчий являла оскал.

Горячий привет космонавтам!

Такими гордится страна!

А я по заброшенным шахтам...

И было мне имя — шпана.

У меня была славная компания. Караганда возникла в голой степи, когда стране срочно потребовался уголь. Сначала был экспериментальный совхоз при ОГПУ, куда направляли спецпереселенцев, комсомольцев-добровольцев, которые должны были построить шахтерский город. Как в песне «…и на Марсе будут яблони цвести».

В шестидесятые годы Караганда напоминала плавильный котел – немцы Поволжья, ингуши, чеченцы, греки, турки-месхетинцы, корейцы… На принудительном содержании находились учёные, изобретатели, писатели.

Поэтому преподавательский состав и в школах, и в высших учебных заведениях сложился очень сильный. В Караганде, например, был отличный политехнический институт.

– Что же заставило поступать в Киевский политехнический?

– Чувствовал – слишком далеко живу.

В Киеве я учился на инженерно-техническом факультете, занимался чёрными металлами. Получив диплом, сразу уехал в Заполярье, на Норильский горно-металлургический комбинат имени Завенягина. Там пришлось столкнуться уже с цветными металлами. Чтобы делать своё дело хорошо, окончил ещё один вуз – Норильский индустриальный институт.

Потом вернулся домой, поступил на завод. На фестивале авторской песни увидел свою будущую жену Марину и в 30 лет написал первое стихотворение.

Я был чистый технарь, производственник, из горячего цеха. С семнадцатью стихотворениями поступил в Литературный институт при конкурсе 200 человек на место. Рецензентами были Андрей Дементьев, Евгений Долматовский и Владимир Фирсов.

Король поэтов

– Получается, в 30 лет вы решили стать поэтом и пошли учиться литературному ремеслу?

– Ничего такого я не решил, но творчество мне было интересно. А я всегда стоял на простой и ясной позиции: профессией надо владеть.

Принёс в приёмную комиссию Литинститута стихи. Секретарь сказала, что комиссия соберётся, посмотрит. Я подумал: вот здорово. А она: «Напиши обратный адрес, куда отказ присылать».

Поехал домой. Через какое-то время получаю письмо – вы прошли творческий конкурс, приезжайте сдавать экзамены. В институте та женщина, увидев меня, сказала: «Боже, кто только не выдерживает у нас творческий конкурс! Свои не могут пройти, а тут из Караганды какое-то чудовище свалилось». В Литинститут я поступил и окончил его в семинаре Анатолия Жигулина.

– Как оцениваете свои первые стихи?

– Была накоплена некая сумма знаний – два высших образования, жизненный опыт. Я очень много читал, был книжным червём. Разве думал когда то, что буду писать стихи? Да ни в жизнь! На производстве ведь кое-чего добился. Начинал учеником слесаря, дорос до руководителя предприятия. Тем не менее что-то такое с тобой происходит… Как сказал Пушкин: «Пока не требует поэта к священной жертве Аполлон…»

Я пошёл «без разгона». Сразу начал печататься в центральных изданиях – «Простор», «Знамя». Сейчас издано 17 книг. Работаю на многих престижных российских литературных конкурсах как член жюри. Повсюду насаждаю поэзию! На фестивалях авторской песни, включая Грушинский, поэзия стала основной номинацией.

– Вас официально провозгласили «королём поэтов». Это был открытый турнир?

– Второй открытый Всероссийский конкурс поэзии. Он проходил в доме-музее Игоря Северянина под Череповцом. В течение шести часов поэты читали свои стихи. Каждому отводилось три минуты. Потом – тайное голосование. У меня и атрибуты королевской власти есть – лавровый венок и всё такое.

Творческая жизнь кипит

– Литературным трудом вы начали зарабатывать после переезда во Всеволожск?

– Да. Оказалось, что в Ленобласти кипит творческая жизнь. Во Всеволожске работает прекрасное литературно-музыкальное объединение «Родник». Его возглавляет Людмила Беганская. Человек я активный, меня приглашают на фестивали районного, городского, областного масштаба. Тесно сотрудничаю с библиотеками. С удовольствием выступаю в школах, техникуме, в «Мультицентре социальной и трудовой интеграции».

– Как публика воспринимает стихи?

– Отлично воспринимает! У нас души словесные. Русский язык поэтичен по своей природе. Наша силлабо-тоническая система стихосложения проистекает из мелодики, богатства русского языка. На кого взгляд ни кинь – стихотворец.

– Вопрос, видимо, в уровне притязаний авторов?

– Я много езжу по России, провожу мастер-классы и семинары по технике стихосложения. Говорю на них – интересен человек: как он думает, относится к жизни, чего хочет. Чтобы пересчитать темы, хватит пальцев на руке – жизнь, смерть, любовь, родина… Но как ты о них скажешь миру? С чем ты пришёл в русскую литературу?

Моя основная задача – сэкономить силы молодых. Они всё равно придут учиться, но потратят больше времени. Я пытаюсь рассказать о том, что поможет им в будущем принять традицию или пойти своей дорогой. Навязать ничего нельзя.

Молодые думают, что всё начинается с них. А это не так. За нами триста лет русской поэзии. Тех, кто решит выйти за установленные пределы, «обязательно встречу я». Не дам процветать самовлюбленной глухоте. Претендуешь на новаторство? Завоюй на это право. Традиция вечна.

– Сейчас начинающим поэтам легче пробиться?

– Любой, имея деньги, может издать сборник. В соцетях существуют литературные сообщества. Есть множество конкурсов, фестивалей, литературных премий, включая региональные, на которых можно заявить о себе.

Суть – с чем выходишь. Ты говоришь: «Люди, я хочу сказать вам нечто важное!» Если тебе действительно есть что сказать, – будут слушать.

– А что вы хотите сказать миру?

– Любите друг друга!

Считаю так: мне дано, чтобы я отдавал. Быть поэтом – миссия. Иди и говори. Насколько хорошо получается, судить не мне.

Уверен, что поэт не имеет права быть жестоким. Наша задача – демонстрировать волю к жизни. Сложно ведь живём. Человек слушает или читает поэзию не для того, чтобы впасть в безнадёгу. Он хочет найти ответы на мучающие его вопросы. А если ответов нет, человек считает себя обманутым…

– Чью поэзию вы читаете?

– У меня нет любимых поэтов. Есть любимые строчки. У каждого состоявшегося поэта есть прекрасные стихи. Люблю Олега Чухонцева, Юрия Домбровского, ещё многих поэтов прошлых лет и ныне живущих. Но «не сотвори себе кумира». Есть опасность попасть под влияние, стать вторичным.

Хорошие стихи не дают возомнить о себе лишнего. Попадутся такие, и ты: «Во даёт!».

Беседовала Людмила Кондрашова

Владимир Шемшученко – член Союза писателей России, кавалер ордена Святого благоверного князя Александра Невского «За заслуги и большой личный вклад в развитие и укрепление государства Российского». Лауреат международных премий «Поэзия», им. Михаила Матусовского, им. Арсения и Андрея Тарковских, всероссийских премий имени Н. Гумилева, А. Прокофьева, Хрустальной розы Виктора Розова, «Югра», А. Дельвига, М. Лермонтова.

Награждён медалями Федора Тютчева, Сергея Есенина, Василия Шукшина. Патриархом Московским и всея Руси Алексием II награждён золотой медалью Сергия Радонежского I степени.

Указом Президента РФ награжден медалью Пушкина.