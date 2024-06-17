В колледж с Госуслугами: подайте заявление онлайн
На Госуслугах можно не только подать заявление в колледж, но и найти будущего работодателя. В этом году на портале появились предложения о целевом обучении. Такой формат позволяет студенту получать поддержку во время обучения, а затем гарантированно трудоустроиться.
Ещё одно нововведение — с этого года воспользоваться сервисом могут иностранцы. Для этого им понадобится подтверждённая учётная запись на Госуслугах.
Другие возможности сервиса
- подать заявление можно сразу в неограниченное количество колледжей,
- к заявлению можно приложить все необходимые документы,
- информация о дополнительных испытаниях и уведомление о возможности зачисления придёт в личный кабинет.
Когда можно подать заявление
Приёмная кампания стартует 20 июня. Заявления на творческие специальности будут принимать до 10 августа, на все остальные – до 15 августа. Колледжи, в которых останутся места, могут продлить приём до 25 ноября.
Сервис разработан и развивается в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика». К нему подключены более 3,7 тыс. колледжей из разных регионов страны. В прошлом году с его помощью абитуриенты подали более полумиллиона заявлений.