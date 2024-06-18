Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 19 июня
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 19 мая 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
19.06.2024 с 09:30 до 17:00
Большеколпанское СП:
д. Большие Колпаны.
19.06.2024 с 09:30 до 17:30
Сиверское ГП:
д. Старосиверская пер-к Лесной, ул. Правды.
19.06.2024 с 09:00 до 17:00
Сяськелевское СП:
д. Войсковицы;
городок Надежда;
д. Сеппелево;
д. Реболово;
массив Новый Учхоз СНТ "Кристалл", СНТ "Пламя", СНТ "Ленинец".
19.06.2024 с 08:30 до 17:00
Войсковицкое СП:
п. Войсковицы;
д. Карстолово.
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