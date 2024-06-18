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Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 19 июня

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 19 мая 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

19.06.2024 с 09:30 до 17:00

Большеколпанское СП:

д. Большие Колпаны.
 

19.06.2024 с 09:30 до 17:30

Сиверское ГП:

д. Старосиверская пер-к Лесной, ул. Правды.

19.06.2024 с 09:00 до 17:00

Сяськелевское СП:

д. Войсковицы;

городок Надежда;

д. Сеппелево;

д. Реболово;

массив Новый Учхоз СНТ "Кристалл", СНТ "Пламя", СНТ "Ленинец".

 

19.06.2024 с 08:30 до 17:00

Войсковицкое СП:

п. Войсковицы;

д. Карстолово.