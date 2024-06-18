Новая мера поддержки семьям с детьми в Ленобласти

Согласно тексту документа, в случае рождения первого ребенка с 1 октября 2024 года при достижении им возраста полутора лет ежемесячная выплата устанавливается в размере 50 процентов величины прожиточного минимума в Ленинградской области для детей. В этом году размер "детского" прожиточного минимума в области составляет 15 536 рублей (то есть данная выплата могла бы составить более 7 700 рублей), но с начала будущего года, когда закон должен вступить в силу, размер прожиточного минимума изменится.

Размер ежемесячной выплаты, согласно тексту законопроекта, подлежит перерасчету в беззаявительном порядке с месяца изменения величины прожиточного минимума для детей, установленной в Ленинградской области. Предоставление ежемесячной выплаты после перерасчета осуществляется также в беззаявительном порядке.

Право на ежемесячное пособие на второго ребенка в возрасте от полутора до трех лет будет предоставлено матери либо отцу либо одному из усыновителей, если хотя бы один из родителей и ребенок, на которого выплачивается пособие, имеют место жительства на территории Ленинградской области и если ребенок рожден после 1 января 2024 года. Важно также, чтобы актовая запись о рождении ребенка была произведена в органах ЗАГС Ленинградской области либо в одном из МФЦ 47 региона.

В законопроекте также сказано, что при определении права на ежемесячное пособие будут учитываться совместно проживающие с родителями дети в возрасте до 18 лет, но только если родители не были лишены родительских прав или не было отменено усыновление. Ежемесячное пособие на второго ребенка также определено в размере 50 процентов величины прожиточного минимума для детей и также подлежит перерасчету в беззаявительном порядке.

Предполагается, что законопроект после принятия вступит в силу с 1 января 2025 года.

Пресс-служба Законодательного собрания Ленинградской области