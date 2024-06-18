В Гатчинском районе проводятся мероприятия по противодействию преступности мигрантов

Местные жители жаловались, что трудовые мигранты, систематически нарушают общественный порядок, совершая противоправные действия. Так, в мае текущего года один из фигурантов совершил развратные действия в отношении несовершеннолетней девочки. По данному факту следственным отделом по городу Гатчине СУ СК России по Ленинградской области расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 135 УК РФ (развратные действия). Обвиняемый по уголовному делу уроженец Узбекистана по ходатайству следователя заключен под стражу.

С целью координации деятельности следственно-оперативной группы и контроля за ходом и результатами расследования уголовных дел, совершенных мигрантами, руководителем следственного управления проведено межведомственное оперативное совещание с участием руководства следственного управления, УМВД России по Гатчинскому району, руководства и сотрудников следственного отдела по городу Гатчина, отдела криминалистики, на котором определены необходимые следственно-оперативные мероприятия, а их выполнение поставлено на контроль в аппарате следственного управления.

Следователями совместно с правоохранительными органами при силовой поддержке сотрудников Росгвардии проводятся рейдовые и обысковые мероприятия в местах массового скопления мигрантов в указанном населенном пункте и других близлежащих населенных пунктах Гатчинского района.

В результате совместной работы выявлено более 60 граждан из среднеазиатских республик (Узбекистан, Таджикистан), пребывающих на территории Российской Федерации с нарушением миграционного режима. В настоящее время материалы переданы в уполномоченные подразделения полиции для рассмотрения в административном порядке с принятием предусмотренных законом мер вплоть до выдворения.

В ходе дальнейших следственно-оперативных мероприятий проверяются сведения о возможной причастности должностных лиц правоохранительных органов к осуществлению общего покровительства лицам, организовавшим размещение нелегальных мигрантов, по результатам будет дана уголовно-правовая оценка их действиям (бездействию).

Пресс-служба СУ СК России по Ленинградской области