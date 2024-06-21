Построим и благоустроим

Школы новые и хорошо отреставрированная старая

До конца года должны достроить новую школу на Аэродроме. По условиям договора школа должна иметь свое лицо, поэтому в проекте есть отклонения от типовых фасадов, особенности благоустройства спортивных площадок.

Реконструкцию школы № 4 тоже планируют завершить в этом году. Сейчас идет внутренняя отделка, фасад оштукатурен и покрашен. Да, процесс затянулся, и на этой стадии подрядчика уже не поменять. Однако есть и объективные причины задержки: здание – объект культурного наследия, поэтому все работы нужно согласовывать, а каждое согласование – минимум месяц. Школа таила в себе много сюрпризов для строителей и реставраторов: в процессе реновации открывались такие конструкции, которые по проекту замене не подлежали, но фактически превратились в труху. Приходилось менять разделы проекта и опять согласовывать.

…Идет проектирование пристройки к Гатчинскому лицею

№ 3. Объект достаточно сложный, поскольку пристройку необходимо вписать в определенные рамки – территория не столь велика.

Проходит корректуру проект строительства новой школы на Хохловом поле – на углу ул. Крупской и 7 Армии. Сложность была в том, что рядом – объект культурного наследия парк «Зверинец», вокруг которого установлена охранная зона. Теперь вопрос решен, комитетом по культуре Ленинградской области разработана объединенная зона, и, возможно, на следующий год школу начнут строить.

Также корректируется и несколько устаревший проект модернизации школы в Высокоключевом. Проект ясельной пристройки к детскому саду № 13 в Гатчине будет корректироваться прямо в ходе работ: строительство начнется в этом году, конкурсные процедуры уже запущены.

Улично-дорожная сеть

По программе «Комфортная городская среда» в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в Мариенбурге благоустраивается улица 120-й Гатчинской дивизии. Процесс сдерживают сетевики: прежде всего надо заменить теплосети, водопровод и канализацию. Напомним, что территория от пересечения ул. 120-й Гатчинской дивизии и ул. Куприна до дома № 57 на ул. Рысева была выбрана для благо-устройства в прошлом году. После замены инженерных сетей здесь будет установлен мемориал в честь 120-й Гатчинской дивизии, появятся детская и спортивная площадки, будут оборудованы места для отдыха.

Также в Гатчине появятся две новых дороги на Аэродроме, которые прошли согласование и теперь входят в экспертизу: это продолжение бульвара Авиаторов (от ул. Генерала Кныша до ул. Красных Военлетов) и продление улицы Красных Военлетов (от ул. Авиатриссы Зверевой до Киевской). Конкурс на строительство выиграла московская компания. До ноября проектно-сметная документация должна выйти из экспертизы, чтобы планировать строительство на следующий год. Дороги спроектированы с развязкой «ватрушкой» по центру, с бульваром, широкая магистральная улица должна будет выходить на Орловский обход, которым занимается Ленобласть (разрабатываются варианты).

Кроме того, область занимается двухуровневой Балтийской развязкой над железнодорожными путями, и сейчас дорабатываются проектные решения.

Улицу Сойту тоже ждут благие перемены, но, чтобы ее запроектировать, требуется 13 млн на предпроектные проработки.

В прошлом году застопорилась реконструкция улицы от квартала IQ к магазину «О`Кей», потому что на пути дорожников встали сети Невского водовода, а пересечение сетей связано с определенными проблемами, которые решались больше полугода – потребовалось изменение проектных решений.

И в проекте – продолжение улицы Чехова, мимо Наноцентра, выход на дорогу к ПИЯФ от Красносельского шоссе. В этом году дорога должна быть запроектирована и, возможно, в следующем удастся приступить к работам.

Ледовая арена и будущий автовокзал

Полным ходом идет строительство Ледовой арены на Аэродроме. Разрешение получено, подрядчик адекватный, но в процессе пришлось менять некоторые технологические решения, потому что изначально в проекте были заложены иностранные компоненты – сам лед, вентиляция. Подрядчик корректирует, вносит изменения в проект и строит. Сейчас уже забиты сваи, выполнено подключение к городским сетям. Строительство ведется за счет местного бюджета и рассчитано на три года.

Если получится найти средства, начнется проектирование автовокзала. Небольшое здание – с комнатой отдыха для водителей, буфетом и залом ожидания – будет построено на площади Варшавского вокзала, за железнодорожной администрацией, ближе к развилке ул. Карла Маркса и Чехова. Сейчас готовы материалы на проведение конкурса разработки проекта планировки линейного объекта на площади Варшавского вокзала. Это позволит ликвидировать вокзальный «шанхай» – скопление разнокалиберных торговых павильонов – и сделать там цивилизованную парковку и крытое место посадки и высадки пассажиров. Поскольку, согласно законодательству, сооружения, попадающие под строящийся линейный объект, подлежат сносу.

Аналогичным образом в начале Рощинской улицы подлежат сносу вросшие в землю гаражи. Когда подготовится проект реконструкции этой части Рощинской, бульвар 47 Регион будет продлен в сторону железной дороги и благоустроен. Предполагается организовать там стационарное место для проведения ярмарок – с подключением к сетям, с общественным туалетом.

Следующий этап – проект благоустройства территории между ул. Красной, Соборной и Госпитальным переулком, потому что в проекте у ЖКХ – реконструкция сетей и данного отрезка проезжей части. Созрело эскизное предложение обустройства территории возле здания торгового центра «На Красной»: в середине будет большой цветник и зона отдыха, с дорожками, скамеечками и освещением. По бокам – стационарные павильоны друг напротив друга. Но для полноты картины собственники должны привести в порядок безобразный фасад старого кирпичного здания.

Также разрабатывается проект благоустройства аллеи

Павла I в районе Балтийского вокзала. Это объект культурного наследия – не место для разгула фантазии, поэтому возможны только плоскостные решения со скамейками и освещением. Возможно, на следующий год территория будет благоустроена за счет местного бюджета.

Определен окончательный вариант благоустройства общественного пространства «Березовые ворота»: выбраны малые архитектурные формы, есть график выполнения разделов проекта, и до 20 июня проектная документация будет подана в Центр компетенций. Выполнение работ запланировано на 2025 год.

В перспективе

В Гатчине планируется благоустройство большого дворового пространства между улицами

К. Маркса и Урицкого. Один из вариантов – выполнить работы в рамках проекта «Комфортная городская среда».

Площадь Победы тоже требует реконструкции и комплексного благоустройства: необходимо установить скамейки, сделать подсветку, отремонтировать ступени к кинотеатру и т.д. Пространство напротив площади – сквер возле ЦТЮ – также будет приведен в порядок.

Кроме того, в Гатчине грядет реконструкция еще двух объектов культурного наследия: Трехарочного и Адмиралтейского мостов. Комитет по культуре Ленинградской области обещал выделить на это деньги, и как только будут средства, появится проект. Однако прежде, чем приступать к реконструкции, необходимо решить вопрос с объездом на время работ, иначе случится транспортный коллапс.

И еще один проект ждет своего часа: по плану, в рамках строительства линейного объекта, будет ликвидирован пережиток 90-х – рынок на Аэродроме.

Екатерина Дзюба