Установка поклонного креста в Ротково — праздник для деревни

Об этом событии нам рассказал председатель Никольской старообрядческой общины в деревне Лампово Денис Ермолин. В свое время Ротковская старообрядческая община была одной из самых активных и многочисленных в Санкт-Петербургской губернии. В деревне Ротково действовал старообрядческий храм святого Николы. В годы советского лихолетья он был отобран у верующих, а в конце 1950-х годов разобран, несмотря на обращения и просьбы местных староверов и верующих из Гатчины и Лампово. После закрытия храма всё церковное имущество было передано в старообрядческую моленную деревни Лампово.

Год назад представители старообрядческой общины Лампово посетили деревню Ротково, познакомились с местными жителями и обсудили идею установки поклонного креста. На сходе деревни в июле 2023 года эта идея была поддержана большинством голосов, и с осени до весны были оформлены все необходимые документы. Инициативу поддержали и помогли реализовать руководители Гатчинского района и Большеколпанского поселения.

В торжестве освящения поклонного креста приняли участие староверы из общин Петербурга, Великого Новгорода и Лампово. Возглавил чин освящения настоятель Невской общины, председатель Российского совета ДПЦ отец Владимир Шамарин. На праздник пришли местные жители, среди которых есть и те, кто в детстве посещал храм в Ротково.

После освящения за братской трапезой старообрядческий историк и писатель Кирилл Кожурин поделился своими изысканиями по истории общины.

Деревня Ротково (Павлушкино) Царскосельского уезда Санкт-Петербургской губернии на протяжении XIX — первой половины XX веков являлась крупным духовным центром беспоповского старообрядчества (федосеевское согласие). Ротковские (павлушкинские) старообрядцы были выходцами из Пруссии, некогда бежавшими туда из Российской империи. По своему происхождению они являлись беглыми крепостными крестьянами, рекрутами из различных районов России. В 1814 году вышел «всемилостивейший» манифест императора Александра I в честь победы над Наполеоном. По этому манифесту многие эмигранты, возвращались обратно в Россию.

Председатель Невской общины Вячеслав Михович рассказал о вновь выявленных фотографиях 1957 года, на которых изображен храм, правда, уже в руинированном состоянии.

На встрече в деревне Ротково вместе с местными жителями также обсудили дальнейшие шаги по облагораживанию территории, важнейший из которых - борьба с борщевиком. Гатчинские старообрядцы благодарят всех, кто потрудился в этом богоугодном деле!

Подготовила Юлия Лысанюк