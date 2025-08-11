Настоящие пахари — в Ленобласти

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко приветствовал чемпиона на вручении наград на закрытии чемпионата.

«В пахоте пока никто так и не смог превзойти ленинградского чемпиона Александра Дерюгина. Поздравляю!

250 тысяч зрителей всех возрастов за три дня увидели вспашку, гонки и даже танцы на тракторах, современное и технологичное сельское хозяйство Ленинградской области. Лабиринт и крепостные стены из рулонов сена особенно оценили дети. Для многих было откровением узнать — какой труд стоит за каждым продуктом, который привыкли покупать в магазине. Как и говорил, все договоры на покупку выставочной техники, заключенные в течение 3 дней, область просубсидирует на 40% от стоимости.

Дал поручение рассмотреть возможность формирования постоянно действующей живой и сезонной экспозиции ленинградского АПК в районе агломерации, возможно в региональном филиале национального центра «Россия», который готовим к открытию в Ломоносовском районе. Спасибо всем, кто пришел в гости в аграрную Ленинградскую область в эти дни. Спасибо труженикам земли Ленинградской», — поблагодарил Александр Дрозденко.

12-й чемпионат по пахоте собрал 55 участников из 39 регионов России и 10 специалистов из Абхазии Белоруссии, Киргизии и Пакистана. Кроме Гран-при, призы на чемпионате также разыграли в номинациях «Трактор-шоу», «Королева плуга» и среди иностранных участников. Приз победителю чемпионата — трактор «Беларусь 82.3», победителю Трактор-шоу — автомобиль «Лада Нива Трэвел».

Александр Дерюгин, механизатор племенного завода «Приневское», победитель в пахоте 7-го и 9-го чемпионатов и соревнований «Трактор-шоу» 5-го чемпионата России по пахоте, многократный чемпион по пахоте Ленинградской области.