Настоящие пахари — в Ленобласти
Александр Дерюгин, механизатор из Ленинградской области стал обладателем Гран-при 12-го Открытого чемпионата России по пахоте. Это уже его третья победа на Всероссийских соревнованиях по пахоте.
Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко приветствовал чемпиона на вручении наград на закрытии чемпионата.
«В пахоте пока никто так и не смог превзойти ленинградского чемпиона Александра Дерюгина. Поздравляю!
250 тысяч зрителей всех возрастов за три дня увидели вспашку, гонки и даже танцы на тракторах, современное и технологичное сельское хозяйство Ленинградской области. Лабиринт и крепостные стены из рулонов сена особенно оценили дети. Для многих было откровением узнать — какой труд стоит за каждым продуктом, который привыкли покупать в магазине. Как и говорил, все договоры на покупку выставочной техники, заключенные в течение 3 дней, область просубсидирует на 40% от стоимости.
Дал поручение рассмотреть возможность формирования постоянно действующей живой и сезонной экспозиции ленинградского АПК в районе агломерации, возможно в региональном филиале национального центра «Россия», который готовим к открытию в Ломоносовском районе. Спасибо всем, кто пришел в гости в аграрную Ленинградскую область в эти дни. Спасибо труженикам земли Ленинградской», — поблагодарил Александр Дрозденко.
12-й чемпионат по пахоте собрал 55 участников из 39 регионов России и 10 специалистов из Абхазии Белоруссии, Киргизии и Пакистана. Кроме Гран-при, призы на чемпионате также разыграли в номинациях «Трактор-шоу», «Королева плуга» и среди иностранных участников. Приз победителю чемпионата — трактор «Беларусь 82.3», победителю Трактор-шоу — автомобиль «Лада Нива Трэвел».
Александр Дерюгин, механизатор племенного завода «Приневское», победитель в пахоте 7-го и 9-го чемпионатов и соревнований «Трактор-шоу» 5-го чемпионата России по пахоте, многократный чемпион по пахоте Ленинградской области.