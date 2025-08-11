В Гатчине — школа с аэрокосмическим уклоном

С 1 сентября современный комплекс примет первых учеников.

«Это типовой проект, но вместе со строителями над ним поработали архитекторы и проектировщики — всем им хочу сказать спасибо. В микрорайоне Аэродром особенно символично открыть кадетские классы аэрокосмической направленности при поддержке академии имени Можайского. В школе будут современные лаборатории, тренажёры, мастерские и медиазоны — всё, чтобы подготовить ребят к профессиям будущего», — отметил Александр Дрозденко.

Школа «Высший пилотаж» построена в микрорайоне Аэродром Гатчины по нацпроекту «Образование». Открытие запланировано на 1 сентября 2025 года. Площадь здания составляет 22 тысячи квадратных метров, учебные помещения рассчитаны на 47 классов и более 1 200 учеников.

В комплексе предусмотрены современные кабинеты с интерактивными панелями, актовый зал, студии для художественных и технических занятий, библиотека, мастерские и помещения для кружковой работы. На территории размещены стадион с искусственным покрытием, беговые дорожки, площадки для футбола, волейбола и гимнастики, уличные тренажёры, амфитеатр и зоны отдыха. Проект выделяется современным дизайнерским решением, функциональными пространствами и продуманной архитектурой, обеспечивающей комфортную и безопасную среду для обучения и развития детей.