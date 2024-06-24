Ленинградцев перенесли в 1944 год

21 июня 1944 года началась Свирско-Петрозаводская наступательная операция Карельского фронта и 7-й отдельной армии. В Лодейнопольском районе в ходе десантной операции cоветскими воинами была прорвана оборона финских войск, проходившая по северному берегу реки Свирь. В результате от вражеской оккупации была полностью освобождена территория Ленинградской области, а также очищена от противника большая часть южной Карелии.

В память о героических событиях комитет по молодёжной политике Ленинградской области организовал цикл военно-исторических мероприятий — ленинградцев ждали интерактивные выставки и реконструкция сражения между Красной армией и финскими вооружёнными силами с инсценировкой форсирования водной преграды и высадки десанта.

В мероприятиях, посвящённых Свирско-Петрозаводской наступательной операции, приняли участие более 200 реконструкторов из Ленинградской области, Санкт-Петербурга, Вологды, Петрозаводска и Сортавалы. В реконструкции задействовали реплики и действующие образцы военной техники, артиллерийского и стрелкового вооружения и средств переправы.