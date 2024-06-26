Президентские выплаты – педагогам Ленобласти

Сегодня на 50-м заседании Законодательного собрания Ленинградской области был принят законопроект, благодаря которому областное законодательство приводится в соответствие с федеральным. Предусматривается введение в формулу расчета субвенций, предоставляемых бюджетам муниципалитетов для выплаты педагогическим работникам ежемесячного вознаграждения за классное руководство.

Дополнительные 5 тысяч рублей будут получать классные руководители региона, которые работают в городах численностью свыше 100 тысяч человек, и 10 тысяч положены тем, кто работает в населенных пунктах, где проживает менее 100 тысяч человек. Это будут деньги федеральной субсидии, поэтому дополнительных затрат из областного бюджета не потребуется.

По словам председателя областного комитета образования Вероники Ребровой, в населенных пунктах Ленинградской области численностью менее 100 тысяч жителей работают 8029 классных руководителей. Под эту категорию не попал только один населенный пункт – это Мурино, где данной выплаты лишается 391 человек. Лидер фракции «Справедливая Россия – За Правду» Александр Перминов, поинтересовался, будут ли предприниматься какие-то действия, чтобы уравнять выплаты классным руководителям из Мурино. Вероника Реброва ответила, что данный вопрос профильным ведомством прорабатывается, направлен запрос в областной комитет финансов, но положительного ответа пока не поступило.

Депутаты приняли законопроект в трех чтениях.

Пресс-служба Законодательного собрания Ленинградской области