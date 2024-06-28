Ленинградским НКО — поддержка на всех этапах
Работа на платформе ленобласть.гранты.рф, требования к отчётной документации, соблюдение условий по достижению целевых показателей проектов, освещение ленинградских инициатив в медиа и особенности взаимодействия с подрядчиками и поставщиками — комитет общественных коммуникаций провёл информационно-обучающий семинар для победителей первых конкурсов грантов губернатора Ленинградской области.
Победителями первых двух конкурсов стали 145 социальных инициатив, а общая сумма поддержки превысила 130 млн рублей.
До 11 июля продолжается приём заявок на последний в этом году — третий конкурс грантов губернатора Ленинградской области. Общий размер грантовой поддержки составляет 75,5 млн рублей, максимальная сумма гранта — 4 млн рублей. Проект можно подать по десяти направлениям.
Комитет общественных коммуникаций подведёт итоги конкурса до 5 августа, реализация проектов стартует с 1 сентября. Подробности — на сайте комитета.
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