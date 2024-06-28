Ленинградским НКО — поддержка на всех этапах

Победителями первых двух конкурсов стали 145 социальных инициатив, а общая сумма поддержки превысила 130 млн рублей.

До 11 июля продолжается приём заявок на последний в этом году — третий конкурс грантов губернатора Ленинградской области. Общий размер грантовой поддержки составляет 75,5 млн рублей, максимальная сумма гранта — 4 млн рублей. Проект можно подать по десяти направлениям.

Комитет общественных коммуникаций подведёт итоги конкурса до 5 августа, реализация проектов стартует с 1 сентября. Подробности — на сайте комитета.