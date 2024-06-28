О Приоратском и Демидовском парке расскажут на выставке "Россия"

Зачем для рыцарей Мальтийского ордена возвели дворец на берегу Черного озера, какое отношение к Приорату имеет знаменитый ученый Мечников и что нужно делать, если встретил в Приоратском парке призрака императора Павла I. Об этом поведают сам писатель Александр Куприн и персонаж из его рассказа «Звезда Соломона» Мефодий Исаевич Тоффель. С собой у них - "чемодан впечатлений", в котором хранится множество сюрпризов.

О тайнах древнего Демидовского парка расскажет Софья Александровна Демидова - дочка первого владельца усадьбы. У юной мадемуазель для гостей выставки будут припасены непростые вопросы, ребусы и загадки, ответы на которые помогут раскрыть удивительные факты об истории усадьбы. Какие овощи выращивал представитель богатейшей династии Александр Демидов, в честь какого небесного светила в парке был построен храм, почему ворота в парке назывались Готическими и другие?