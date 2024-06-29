Сила духа сквозь поколения

Для детей, чьи отцы сейчас защищают нашу страну там, на передовой, или погибли за Родину, визит в Брестскую крепость стал уроком патриотизма и глубокого уважения к подвигам предков. Здесь же ленинградцы приняли участие в митинге-реквиеме «Памяти павшим!», возложили цветы и посмотрели реконструкцию.

– Когда ты видишь все эти памятники, погружаешься во времена наших прадедов и понимаешь, сколько горя всей стране принесла эта война. Этой поездкой мы воспитываем патриотизм в наших детях, потому что их отцы, наши мужья, трудятся на благо страны. И хочется, чтобы дети относились бережно к нашей Родине и чтили свое Отечество, – подчеркнула Дина Власенко, жена ветерана боевых действий.

Руководитель филиала Фонда «Защитники Отечества» в Ленинградской области Сергей Галяев особо отметил, что было важно попасть в это место боевой славы именно ранним утром 22 июня – в то же время, когда началась Великая Отечественная война.

– Семьи участников СВО и военнослужащих спецподразделений смогли посмотреть реконструкцию того самого сражения, когда Брестский военный гарнизон принял на себя первый удар нацистских оккупантов. Посещение мемориального комплекса позволило детям воочию увидеть, как разворачивались события священной войны, – заявил Сергей Григорьевич. – Хочется поблагодарить правительство Ленобласти в лице губернатора Александра Дрозденко и Фонда «Ленинградский рубеж», а также Министерство внутренних дел Республики Беларусь, Союз ветеранов «Тайфун» и СПБТ «Алмаз» за организацию этой знаковой поездки.

Отметим, что до этого ребята из Ленинградской области успели посетить целый ряд памятных мест белорусской земли. В том числе – мемориал «Хатынь» в Логойском районе Минской области. Ленинградцам рассказали о трагической судьбе деревни, сожжённой нацистами вместе с жителями.

Сейчас «Хатынь» – это символ неутихающий скорби, объединяющей Россию и Белоруссию. Сохранение памяти о жестоких событиях прошлого служит важным напоминанием для всех нас – преступления нацистов не должны повториться, а любое зло и межнациональная рознь будут подавлены в самом зачатке.

Наследие героев живёт в сердцах потомков. Подвиги советских солдат навсегда останутся в нашей памяти.

Материал подготовлен фондом «Ленинградский рубеж»