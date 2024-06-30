Анатолий Кучеров: художник, говорящий на языке света

Анатолия Кучерова называли ангелом-хранителем народной изостудии при Гатчинском Доме культуры. С ней и студийцами он провёл, пожалуй, всю свою жизнь — в формальной роли старосты, но на самом деле в роли доброго и опытного наставника, учителя и друга. Анатолий Александрович был душой замечательной компании таких разных и, каждого по-своему, талантливых художников — новичков и мастеров, живописцев и рисовальщиков.

Каким был Анатолий Кучеров — как человек, наставник, художник? Наверное, стоит начать этот рассказ с самой студии, без которой он не мыслил своего существования...

Народной изостудии - 65!

Гатчина гордится своей народной изостудией по нескольким причинам. Во-первых, она старейшая в нашем городе. Во-вторых, это едва ли не единственная городская студия изобразительного искусства, сохранившаяся в Ленинградской области. И, в-третьих, это поистине народная изостудия, поскольку заниматься в ней могут все желающие, вне зависимости от возраста и специального образования.

Студия изобразительного искусства создана при Гатчинском Доме культуры в 1959 году. Первыми ее руководителями и организаторами были талантливые ленинградские живописцы, члены Союза художников СССР Николай Есалов и Борис Запорожец.

В основе обучения в студии - академическое образование в классических традициях. Основное предпочтение всегда отдавалось реалистическому направлению в искусстве, станковой живописи, рисованию предмета с натуры. Многие студийцы, начав свой творческий путь именно здесь, в стенах Дома культуры, затем оканчивали высшее учебное заведение, чтобы стать профессиональными художниками и преподавателями студии. И. Рябинкин, С. Ильин, И. Радюкевич, П. Тулутов, Е. Меркушев, А. Гришанцев, Т. Ческидова, Л. Смирнова, Н. Малыхина, М. Фролова, Т. Шадурская, Н. Пестрецова, Н. Качуровская, П. Стельмашук — эти и многие другие имена хорошо знакомы гатчинцам по персональным выставкам и дизайнерским работам.

В 1988 году коллективу присвоено звание «Народный». Гатчинская изостудия неоднократно удостаивалась высокого звания лауреата всероссийского и всесоюзного смотров народного творчества. Работы студийцев находятся во многих частных коллекциях и музеях России.

Одним из первых, буквально в год рождения народной изостудии, туда пришёл Анатолий Александрович Кучеров. Пришёл, чтобы остаться уже навсегда...

Путь Мастера

Анатолий Кучеров родился 7 июля 1936 года в деревне Воронино Ломоносовского района Ленинградской области, неподалёку от Копорской крепости. Во время Великой Отечественной войны вместе со своей семьёй оказался на оккупированной немцами территории, пережил концлагерь.

После войны семья Кучеровых поселилась под городом Валдаем. Там девятилетний Толя пошёл в школу, которую окончил уже в городе Малая Вишера. С 1954 года началась жизнь будущего художника в Гатчине. В том же году он устроился на работу на Гатчинский авиаремонтный завод, где проработал почти всю свою жизнь — до 2012 года.

Отслужив в армии, Анатолий Александрович вернулся в Гатчину. В 1959 году открылась народная изостудия при городском Доме культуры, и Кучеров стал одним из первых её слушателей. Его ответственность, трудолюбие и любовь к искусству сразу же были отмечены педагогами изостудии: Анатолий Кучеров стал старостой изостудии и оставался им до конца своих дней...

Освоив в народной студии азы живописного мастерства под руководством Николая Есалова, Анатолий Кучеров поступил в Московский заочный университет искусств и успешно окончил его. Уже став профессиональным художником, он продолжал учиться сам и помогал учиться другим. Скромный, добрый, спокойный, он стал для студии своего рода гармонизирующим началом, скрепляющим воедино большой и пёстрый коллектив.

Анатолий Кучеров не мог ни одного дня прожить без своей студии: он приходил туда, пока хватало сил и здоровья. Студийцы искренне любили и уважали своего Мастера и друга. Он бескорыстно и вдохновенно помогал художникам-любителям не только постичь азы живописи, но и добиться значительных успехов. Его уроки всегда были интересными и познавательными, ведь он вкладывал душу и знания в дело, которым занимался. Он был удивительным дипломатом, умеющим объединить разных по способностям и талантам людей в активный творческий союз. Во многом благодаря Анатолию Александровичу народная изостудия сохранилась, став уникальным творческим коллективом Ленинградской области.

Не мог Анатолий Кучеров прожить и без искусства. Находясь в постоянном творческом поиске, он писал много и жадно, оставив после себя не только прекрасные работы, но и множество набросков и этюдов. Даже свои дни рождения он превращал в пленэры — для себя и своих друзей и коллег.

В «послужном списке» Анатолия Кучерова - многочисленные художественные выставки самых разных уровней — от местного до международного. Его картины экспонировались в Русском и Этнографическом музеях, в Манеже. Незабываемые работы Кучерова можно увидеть и в Гатчине — в экспозициях музея авиационных двигателей, музея города Гатчины, музея-усадьбы Щербова.

Правила жизни Анатолия Кучерова

Как признавался сам Анатолий Александрович, он рисовал всегда. Неудивительно, что народная изостудия стала для него вторым домом. Как вспоминают студийцы, застать его там можно было всегда — занятий он не пропускал. Именно там, в студии с ним познакомился гатчинский скульптор Валерий Шевченко. Со временем обоих художников соединила тесная дружба.

- Я пришёл в студию, как только поселился в Гатчине — в 1964 году, - вспоминает Валерий Владимирович. - Там я сразу встретил Анатолия. Он был серьёзным и ответственным человеком, невероятно скромным и очень светлым... Руководителем студии тогда уже был Борис Запорожец — очень крепкий профессиональный художник, выпускник Академии художеств. Оба они — и Анатолий, и Борис — были совершенно влюблены в искусство. Толя быстро рос как художник, впитывая всё, что давала ему студия. Он писал прекрасные портреты, пейзажи гатчинских парков и уже с шестидесятых годов делал персональные выставки. Помню одну из его выставок — это было так ярко, так сильно, так интересно! Толя писал или рисовал всё время — у него были сотни рисунков и набросков. Он любил гулять, предпочитал ходить пешком. Многое подмечал вокруг себя и сразу стремился это запечатлеть.

«Люблю студию. За много лет не возникало мысли бросить ее, веду ее совершенно добровольно, - как-то сказал Анатолий Кучеров. - За много лет не продал ни единой своей картины — обычно дарю их или отдаю на выставки...»

- Борис Запорожец как-то сказал: «Если твои работы сразу покупают, то что-то не так...», - вспоминает ещё один студиец, гатчинский художник Игорь Рябикин. - Очень важно не зациклиться на чём-то одном. Часто бывает так, что художник находит один какой-то технический приём и всю жизнь его «катает», до самого конца. Да, его картины покупают, но... это уже не художник, это - ремесленник. Приходишь на такую выставку — неинтересно, однообразно, одинаково. В работе важно передавать свои эмоции и свои впечатления от жизни в настоящий момент. Кучеров был художником...

В этих словах на самом деле заключена одна важная мысль: не было ни одной работы, которую Анатолий Кучеров сделал бы «на потребу» публики или на продажу. Это ему было неинтересно, потому что отдавало ремесленничеством. Как вспоминают его друзья, у Кучерова были заказы, его очень ценили некоторые меценаты и коллекционеры. Но даже когда он выполнял этот заказ, это всё равно была единственная в своём роде работа — узнаваемая по манере, но совершенно самобытная по исполнению.

- Просто он любил это, любил цвет и свет, - говорит Игорь Рябикин. - Искусство было для него образом жизни, и у него были очень живые работы...

Художник света

О художнике можно говорить долго, но любой такой рассказ будет неполным без знакомства с его творениями. Кучерову давались все жанры живописи: потрет, сложные многофигурные композиции, исторические сюжеты. Ряд своих работ художник посвятил самым тяжёлым годам в жизни нашей родины — военным. И эти картины очень пронзительны, ибо связаны с его личными воспоминаниями об оккупации, концлагере и голодном послевоенном времени. Особенное место в творчестве художника занимала авиационная история Гатчины.

И всё-таки излюбленным жанром Анатолия Александровича был пейзаж. И именно его пейзажи стали самым настоящим признанием в любви к Гатчине — императорской и советской, дворцовой и дачной, городской и деревенской, лесной и полевой, речной и озёрной...

Анатолий Кучеров был художником света, и не только потому, что умел мастерски работать с ним. Именно на языке света он говорил с обычными вещами или людьми, и они с радостью раскрывали ему свою душу. Вещи хорошо знакомые — до затёртости «обычного» зрения — он умел увидеть так, что они начинали «говорить» с внимательным зрителем, раскрывая свои самые потаённые «мысли». В работах Кучерова оживали узенькая тропинка, бегущая через поле к старой кирхе, крошечная «заброшка» на краю Аэродрома. Даже каменные блоки на стройке и ночные гатчинские гаражи начинали излучать таинственный свет, который вдруг становился явью.

...Когда уходит большой художник, кажется, что небо становится темнее - в нём словно гаснет большая и яркая звезда. Анатолий Кучеров был большим художником. При этом он был одним из тех художников, чьё наследие открывается постепенно — в силу скромности самого Мастера и, к сожалению, иногда уже после его ухода. Но на то оно и наследие — чтобы согревать и радовать нас ещё бесконечно долго даже после расставания. На то оно и наследие — чтобы заполнять образовавшуюся пустоту новым сиянием и новой жизнью...

И мы продолжаем ждать настоящего знакомства с Мастером — через выставки его работ, памятные встречи, каталоги. Что поделать — жизнь наша быстротечна. Но вечно Искусство, и вечна будет память о тех, кто нам его дарит — искренне, бескорыстно и с большой любовью.

Юлия Лысанюк