Поздравляем с Днем социального предпринимательства!

В Ленинградской области число социальных предпринимателей ежегодно растёт. По итогам 2023 года регион занимает 4 место по количеству социальных предприятий среди регионов Российской Федерации. На июнь 2024 года в области 448 социальных предпринимателя ведут свою деятельность по разным направлениям, среди которых дополнительное и детское образование, спортивные секции, творческие студии, социальное такси, помощь людям с ограниченными возможностями здоровья и многим другим.

Благодаря национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство" и региональным программам развития бизнеса в 47 регионе оказывается значительная поддержка социальному бизнесу: налоговые льготы, финансовая поддержка в форме грантов и субсидий, образовательные программы, обучающие семинары и мастер-классы; консультационная поддержка.

«Мы гордимся достижениями и вкладом наших социальных предпринимателей в развитие региона и участием в решении важных социальных задач. Благодарим за заботу о людях и неравнодушие. Желаем успехов, новых идей и возможностей для реализации ваших самых смелых и очень полезных для людей проектов!», - поздравил предпринимателей директор Центра инноваций социальной сферы Александр Петров.

К сегодняшнему событию, в Центре "Мой бизнес" Ленинградской области приурочено открытие бизнес-акселерации для социальных предпринимателей.

Участников ждет насыщенная программа с возможностью обмена опытом с коллегами из других регионов и образовательными интенсивами с профессионалами отрасли.