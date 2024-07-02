Фестиваль «Орлёнок» в Сиверском

В этом году дата проведения фестиваля совпала с Днём памяти и скорби. По традиции, он начался с возложения цветов к мемориалу воинской славы. Здесь произошло замечательное событие. Организаторы фестиваля случайно познакомились с участником СВО Сергеем, он отдавал дань памяти героям Великой Отечественной. Сергея попросили выступить на митинге, и он согласился. Также выступили старейший участник фестиваля, свидетель оккупации Сиверской Андрей Николаевич Колобовников, жена участника СВО и мать участника пробега, руководитель движения «Ангелы тыла» Анна Сотниченко, краевед Алла Савицкая, учитель истории Константин Кошевой, старейший участник пробега Вячеслов Петров и другие.

Центральное событие фестиваля – 9-й легкоатлетический пробег. Дистанции - 1, 2, 4, и 8 километров. С каждым годом наблюдается динамика роста количества участников фестиваля и его гостей. Нынешний год стал в этом смысле рекордным. Наиболее массово были представлены в забеге Гатчинская районная спортивная школа «Юность», спортивные клубы «Пять верст», «Сильвия» и «Гатчинские пробежки» из Гатчины, Pavlenin Crew из Санкт-Петербурга. Соревнования объединили как профессиональных легкоатлетов, так и любителей; как пожилых людей, так и юных спортсменов. Возраст участников - от 5 до 78 лет.

Победители соревнований награждены специальными кубками памяти юных патриотов, погибших в борьбе с фашизмом:

- на дистанции 1 км Кубок «Памяти Коли Подрядчикова» от Сергея Кульматицкого вручили Валентине Кургановой (2016 г.р), Гатчина,

- на дистанции 2 км обладателем Кубка «Памяти Саши Бородулина» от «Русской общины» Гатчинского района стала Дарья Катаева (2010 г.р), СПб,

- на дистанции 4 км Кубок «Памяти Саши Никифорова» от главы Сиверского поселения вручен Вячеславу Тулокину (2012 г.р.), СПб;

- на дистанции 8 км обладателем Кубка «Памяти Вячеслава Васильковского» от ППО №6 Ломоносовского местного отделения КПРФ стал Александр Павленин (1991 г.р.), Гатчина.

Вручены и специальные кубки: «Самая юная участница» - Кира и Мия Яхимович, «Самый юный участник» - Юхани Ласорла, «Самая опытная участница» - Татьяна Свиридова,«Самый опытный участник» - Вячеслав Петров. Награда «За волю к победе» вручена Анастасии Тищенко.

В непростые времена проведения СВО мы ищем точки опоры, в том числе и в истории нашей страны. Партнёр фестиваля - музей «Дачная столица» провёл выездную выставку, посвящённую пионерам-героям и деятельности Всесоюзной Пионерской организации имени В.И. Ленина. На ней традиционно были представлены экспонаты из запасников музея, а также специальная карта, на которой отмечены памятники пионерам, теплоходы СССР, названные именами пионеров-героев, пионерские экспедиции и трудовые десанты. Выездной формат выставки обусловлен ремонтом в помещении музея. Но не бывает худа без добра. Благодаря этому обстоятельству с выставкой смогли познакомиться практически все участники и гости фестиваля.

Командир поискового отряда «Искра» Андрей Клементьев представил выставку «Суровое эхо войны», на которой представлены уникальные экспонаты Великой Отечественной

войны и СВО.

Самая трогательная и эмоциональная часть фестиваля, конечно, концертная программа. У кого из наших соотечественников не дрогнет сердце, когда звучат такие песни, как «На безымянной высоте», «Десятый наш десантный батальон», «Мальчишки», «Орлята учатся летать».

Открывал концерт постоянный участник фестиваля, ветеран советской милиции Игорь Иванович Абрамов (Санкт-Петербург). Он рассказал, какое значение имеет 22 июня в истории нашей страны и почему этот день никогда не сотрется в памяти людей. Свое выступление он закончил исполнением песни «Довоенный вальс». Выступление Сергея Романова из Гатчинской детской музыкальной школы с песней «Старый барабанщик» вызвало овации собравшихся. Бурными аплодисментами зрители встречали Никиту и Арсения Осиповых. В концерте впервые приняли участие певица Екатерина Хрусталева и автор-исполнитель Даниил Шургальский (Санкт-Петербург). По давно сложившейся традиции концерт закончился исполнением в орлятском кругу гимна фестиваля - песни «Орленок», солировал Арсений Осипов.

На странице фестиваля «Орлёнок» в социальной сети ВКонтакте зрители оставили свои отзывы: «Рад, что увидел красоту здешних мест. Рад, что познакомился с новыми людьми»; «Спасибо, организаторы, за яркие эмоции! За возможность проверить свои силы и особенно за душевную атмосферу в пионерских галстуках…»

Андрей Павленко

Фото Анны Кузнецовой