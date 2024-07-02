Ленинградская область – регион для молодых

Мероприятия на средства субсидии будут реализованы в 2025 году.

Конкурс «Регион для молодых» реализуется в рамках федерального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование». Программа «Регион для молодых» реализуется по поручению президента России.

В этом году поддержку получил 51 регион России. Субсидии пойдут на создание условий для самореализации молодёжи, разработку программ продюсирования талантов, поддержку и сопровождение молодёжных проектов, создание современных молодёжных пространств, в том числе для молодых семей, повышение компетенций профильных специалистов и многое другое.

Сумма выигранного Ленинградской областью гранта составила 50 016 900 рублей. На эти средства в регионе будет реализован ряд проектов. В том числе, проект по профориентации молодежи «Кадровая школа» и социальное проектирование для педагогов, где их будут обучать методикам создания социальных проектов, - этим займутся специалисты Ресурсного добровольческого центра Ленинградской области.

Центр патриотического воспитания создаст на своей базе в Семрино испытательно-проектную лабораторию беспилотных аппаратов, организует и проведет Федеральный молодежный форум по профилактике идеологии терроризма и экстремизма, Межрегиональный форум по безопасности для специалистов по работе с молодежью и курс «Территория БезОпасности» по обучению навыкам работы в условиях ментальных войн.

Центр «Молодежный» на средства гранта проведет образовательную программу «Мастер» для специалистов, работающих в сфере молодежной политики, организует «Продюсерский центр» для творческой молодежи Ленинградской области для интеграции молодых специалистов в производственный процесс креативных индустрий, итогом которого станет гастрольный тур с участниками «Продюсерского центра» с концертным шоу в районах Ленинградской области.

Кроме того, Центр «Молодежный» в июне 2025 года организует IV Молодежный фестиваль национальных культур «ЭТНО» в формате 3-дневногшо туристического межнационального слета и проект «МедиаЛаб».