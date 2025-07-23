Как Выборг стал столицей российского мотобратства на «Балтик Ралли‑2025»

Колонна единства

Тысячи мотоциклов стартовали с Рыночной площади Выборга в субботу, 19 июля, взяв курс на финскую границу. Традиционный мотопробег «Сила V правде» в этом году собрал рекордные 2700 участников - от ветеранов СВО до байкеров из Саудовской Аравии. Мотоциклисты проехали из Выборга вдоль Сайменского канала до погранперехода «Брусничное»— и вернулись обратно, передав «привет» нашим соседям.

— Вы не представляете, какая энергетика идёт от колонны, ты её чувствуешь и спиной, и сердцем, и душой. Иногда оглядываюсь назад, особенно там, где перепады высот, и когда вижу эту длинную, бесконечную колонну мотоциклистов, понимаю, что мотодвижение у нас очень сильное, - признаётся губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, - мы с несколькими мотоклубами уже договорились, что проведём ряд патриотических проектов, в том числе и в Крыму, в Севастополе и на новых территориях.

Среди участников— легендарные «Ночные Волки», рок-музыкант Гарик Сукачёв и даже иностранные гости.

«У вас - особый дух! - кричал в толпе байкер из Саудовской Аравии. - Это круче, чем «Секретные материалы»!»

В рамках фестиваля на территории военно-мемориального комплекса «Поле Пасхина» открыт новый мемориал «МотоПарк Мира», посвящённый 80-летию Победы. В его основу легли 100 обелисков с капсулами земли, которые участники мотопробега привезли из разных городов России и зарубежья. Комплекс получил своё название в честь Василия Пасхина, который возглавил атаку советских солдат на этом поле. Его сын, Юрий Пасхин, увековечил подвиг отца, создав монумент из гранита с вырубленным изображением солдата в каске, сжимающего кулак. Вскоре здесь планируется создать аллею памяти.

«Да» под рёв моторов

А Рыночная площадь Выборга стоя аплодировала не только музыкантам, но и двум парам, которые на главной сцене фестиваля обменялись обручальными кольцами.

— Мы познакомились в чате мототуристов, - смеётся Лилия, ставшая женой Шамиля. - Он писал: «Давай встретимся на «Балтик Ралли». А я думала - ну, съездим, посмотрим… И вот теперь – «Горько!»

Василий и Мария, вторая пара, признались: «Решили - если расписываться, то только здесь. Где ещё тебя поздравят тысячей ревущих «харлеев»?»

Молодожёнам вручили путёвку в Карелию и памятные медали. За пять лет на «Балтик Ралли» зарегистрировано уже девять браков, и все уверены, что такие байкерские свадьбы—это на всю жизнь.

Техника для фронта и мира

Мотофестиваль уже становится местом, где каждый может оказать поддержку фронту. На стенде фонда «Ленинградский рубеж» главе 47 региона показали новейшие разработки— БПЛА «Северный ветер» (дальность 75 км) и гексакоптер «Корвет» (грузоподъёмность 15 кг).

— По итогам встречи с фондом «Ленинградский рубеж» решено наладить серийное производство БПЛА самолётного типа «Северный ветер» и запустить в производство гексакоптер «Корвет», - рассказал Александр Дрозденко. - Обе модели созданы по моему поручению. Первые испытания прошли успешно, организуем постоянное финансирование. Производственную площадку запустим на базе Кластера комплексной реабилитации. Часть выручки фестиваля пойдёт именно на это. Тем временем фонд «Время помогать» и мотоклуб H.O.G. Iron Birds Chapter передали бойцам СВО два мотоцикла.

Дороги, музыка и палаточный рай

Губернатор также рассказал и о масштабной дорожной программе региона:

— За 5 лет в регионе отремонтировано 1200 километров дорог, впереди большая работа: новый выход из Петербурга от КАД в обход Мурино и Нового Девяткино, капитальный ремонт мостов через реки Ижора и Славянка, строительство подъезда к ТПУ «Кудрово» с реконструкцией транспортной развязки, комплексная реновация Дороги жизни. На карте появятся новые объекты размещения, в том числе большой гостиничный комплекс в Тихвине.

Тем временем на сцене Гарик Сукачёв исполнял свои известные хиты, а Сергей Галанин с «СерьГой» завёл толпу на «Северный ветер». Новый гимн фестиваля от «Dejavu» на стихи выборгского поэта Александра Клюквина пели хором.

А в палаточном городке на берегу Выборгского залива царила особая атмосфера:

- Тишина, река и лес - красота! Насыщенный день в кругу друзей, знакомых в очень красивом городе. Палаточный лагерь расположен на противоположном берегу от фестиваля. Место огонь. Более тихого лагеря, с таким количеством приятных людей, я вообще не видела! - рассказала байкерша из Москвы Виктория Мешалкина.

За три дня Выборг посетило более 50 тысяч гостей и участников фестиваля. Организаторы мероприятия из мотоклуба «ДОМ», отмечающего своё 10-летие, анонсируют: ««В 2026-м будет ещё громче».

Ксения Бондаренко

Фото: пресс-служба губернатора Ленобласти