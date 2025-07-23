Для получения возврата части денежных средств местным жителям необходимо проверить регистрацию в программе лояльности на сайте vamprivet.ru, а далее оплачивать поездки банковской картой ЕКП «Ленинградская».

Воспользоваться предложением можно в автобусах, оборудованных терминалами для приема бесконтактных банковских карт. В Ленинградской области курсирует около 1500 таких транспортных средств.

Важно: при оплате проезда с помощью ЕКП «Ленинградская» в общественном транспорте Санкт-Петербурга кешбэк не начисляется. Акция действует только на маршрутах Ленинградской области.

Кешбэк в рублях будет начислен на Единую карту петербуржца «Ленинградская» в течение нескольких дней после оплаты. Каждый участник акции сможет вернуть до 1 000 рублей в месяц в виде кешбэка.

Проект ЕКП «Ленинградская» официально стартовал в регионе 1 июня 2025 года. Жители Ленинградской области, оформившие Единую карту петербуржца (ЕКП) до этой даты, также могут подключиться к программе кешбэка на проезд. Сделать это можно как через Личный кабинет держателя карты на портале Единой карты петербуржца — https://ekp.spb.ru/cabinet/login/form, так и обратившись в подразделения социальной защиты населения Ленинградской области.

«Мы рады поддержать проект ЕКП «Ленинградская» на его старте. Чтобы привлечь внимание местных жителей к такому социально значимому проекту и помочь им быстрее освоить новый способ оплаты, мы решили предложить держателям карт кешбэк за проезд в общественном транспорте. Сэкономить на поездках в области можно будет до конца этого года. Уверена, что подобная инициатива станет приятным стимулом для регулярного использования карты», – сказала Мария Точилова, директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы «Мир».

Карта ЕКП «Ленинградская» может быть оформлена только жителям Ленинградской области, имеющим регистрацию (прописку) на территории региона.

«На базе Единой карты петербуржца появилась первая в стране агломерационная карта – ЕКП «Ленинградская». Для областных держателей теперь доступны скидки и бонусы от партнеров проекта ЕКП. Совместный проект уделяет внимание и жителям агломерации «серебряного возраста». Они с 1 июня могут бесплатно посещать известные музейные комплексы на территории Ленинградской области, например, музей-заповедник «Парк Монрепо», литературно-художественный музей-усадьбу «Приютино» и другие», — отметил председатель Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга Алексей Зырянов.

Подробная информация о преимуществах и возможностях ЕКП «Ленинградская» размещена на портале: https://ekp.spb.ru/ekpleningradskaya.

Организатор акции - АО “НСПК” - оператор платежной системы «Мир». С полными правилами получения кешбэка на проезд можно ознакомиться на сайте vamprivet.ru.

* Кешбэк — частичный возврат денежных средств.

Фото от пресс-службы АО «НСПК»

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