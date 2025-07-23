В 47-м регионе внедряют нестандартные методы против коррупции

Регион не просто ведёт борьбу со злоупотреблениями, а кардинально меняет подход: от запугивания к просвещению, от формальных отчётов— к реальным изменениям. Итоги конкурса «Вместе против коррупции!» подвели в правительстве 47-го региона.

Его организовало управление профилактики коррупционных и иных правонарушений правительства Ленобласти.Комитет по труду и занятости населения региона, победивший в номинации «Практика организации антикоррупционного просвещения в органах исполнительной власти Ленинградской области», сделал ставку на нестандартные формы обучения. Главное ноу-хау — лэпбуки (тематические папки-раскладушки), в которых собрана вся информация о противодействии коррупции: законы, примеры нарушений, схемы действий в спорных ситуациях.

Это не просто книжка, а интерактивный инструмент, в нём есть кармашки, вкладки, мини-брошюры. Чиновник может быстро найти нужную информацию и освежить свои знания. Чтобы обучение не превращалось в формальность, в комитете по труду и занятости населения также придумали тематические кроссворды и ребусы.

Настоящий прорыв – это «Антикоррупционный крокодил», адаптация популярной игры, где чиновники жестами объясняют термины вроде «откат» или «конфликт интересов». Казалось бы, детские методы, но именно они помогают сломать стену непонимания и страха перед сложными правовыми нормами. Комитет по социальной защите 47-го региона, также победивший в номинации «Практика организации антикоррупционного просвещения в органах исполнительной власти Ленинградской области», пошёл другим путём. Здесь методично проверяют и обучают. С 2019 года проведено 22 проверки, выявлено более 400 нарушений. Основными проблемами в комитете считают нехватку опыта и ответственных за антикоррупцию, недостаточное знание законов и родственные связи в учреждениях.

Ответом стал строгий системный подход: объединение 52 учреждений в учебные группы, регулярное тестирование сотрудников и внутренний аудит госзакупок. Теперь сотрудники проходят регулярную проверку на знание антикоррупционных норм. Тенденция заметная— нарушений становится всё меньше. Но нужны новые методы— от цифрового анализа госконтрактов до разбора реальных кейсов.

Ленобласть показывает, что менять систему можно по-разному: через просвещение и игры или через строгий контроль. Главное— не останавливаться, потому что коррупция не исчезнет сама. Её можно только выдавливать— шаг за шагом, проверка за проверкой, изменяя саму культуру работы госструктур. Организаторы мероприятия из Управления профилактики коррупционных правонарушений раздали участникам памятки о запрете зарубежных счетов. Это символично: даже в мелочах важно напоминать, что правила существуют не для галочки. А значит, впереди у региона новые проверки, семинары и, возможно, ещё более креативные методы борьбы за честность. Ведь когда обычные подходы не работают, самое время пробовать необычные.

Ксения Бондаренко

Фото: пресс-служба правительства Ленобласти