Ленобласти – больше Добро.Центров

Конкурс «Регион добрых дел» проводится в рамках национального проекта «Образование» с целью поддержки добровольческих инициатив в субъектах России, повышающих качество жизни людей и способствующих росту числа граждан, вовлеченных в добровольчество.

Первый в Ленинградской области «Добро.Центр» открылся в декабре 2022 года в Волосовском районе. В настоящее время в регионе работают 14 Добро.Центров и Ресурсный добровольческий центр.

Средства гранта также направят на улучшение материально-технического оснащения существующих Добро.Центров, а также на реализацию региональных проектов по развитию семейного волонтерства, студенческого актива и поддержку серебряного добровольчества.

Разработка единого стандарта включает в себя формирование «базы знаний» для организаторов добровольческой деятельности с презентациями по проведению мероприятий по развитию добровольчества; проведение недельного обучения для руководителей Добро.Центров; организацию рекламной кампании в СМИ Ленинградской области о возможностях реализации добровольческого потенциала.