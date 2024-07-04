День Поля Ленинградской области – 2024

В этом году в рамках Ленинградского Дня поля пройдёт научно-практическая конференция комитета Государственной Думы по аграрным вопросам «50 лет освоения территорий нечернозёмной зоны России – прошлое, настоящее, будущее». Она посвящена юбилею программы подъёма Нечерноземья, 300-летию РАН и 95-летию ВАСХНИЛ. В мероприятии примут участие губернатор Ленинградской области, депутаты Государственной Думы, представители Министерства сельского хозяйства РФ, Российской академии наук, органов власти регионов нечернозёмной зоны, территориальных органов федеральных органов власти, научных организаций, кредитных учреждений, сервисных предприятий, руководители, специалисты АПК.

В течение 3-х дней участников и гостей Дня поля ждёт насыщенная деловая и развлекательная программа. В деловой программе – обсуждение вопросов земледелия, применения современных технологий, сортов и гибридов растений, удобрений. Оценка конкурентных сортов пшеницы и ячменя, высаженных ко Дню поля на 40 экспериментальных делянках.

В культурной программе – Фестиваль сыра, Фестиваль сидра, соревнования Всероссийского спортивного марафон «Земля спорта», выставка-ярмарка продукции сельскохозяйственных товаропроизводителей, демонстрационные показы и тест-драйвы продукции ведущих отечественных и зарубежных предприятий по производству техники для сельского хозяйства.

В мероприятии планируется участие крупнейших фермерских хозяйств региона, а также порядка 40 дилерских компаний, которые представят более 200 видов сельскохозяйственной техники.

Организатор мероприятия – комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области приглашает жителей посетить главный сельскохозяйственный праздник региона. Для гостей мероприятия будет организовано движение общественного транспорта. Расписание будет объявлено дополнительно.