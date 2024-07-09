Президентская библиотека к 20-летию возвращения в Россию Тихвинской иконы Божией Матери

«Спасительная смотрительница мира» – так в молитве обращаются к ней православные христиане. Неслучайно в России насчитывается около 70 православных церквей, соборов и монастырей, которые названы в честь иконы Тихвинской Пресвятой Богородицы.

На портале Президентской библиотеки можно ознакомиться с раритетными изданиями, которые рассказывают о самой иконе и сложившихся вокруг неё легендах.

Так, из книги «Тихвин и его святыня» (1888) можно узнать, что чудесное явление святыни наблюдали сразу в нескольких местах: «В 1383 году рыбаки, занимавшиеся ловлею рыбы возере Нево (Ладожском), увидели на небе тихо нёсшуюся икону Божией Матери, окружённую необыкновенным светом.<…> Вслед за этим та же самая икона была видима на реке Ояти, в расстоянии 102 вёрст от Тихвина. Пробыв здесь некоторое время, чудесное явление неизвестно куда исчезло, а через несколько дней снова показалось в селении Вымоченицах, расположенном в 100 верстах от Тихвина». Икону видели жители и других деревень, и повсюду она «даровала исцеление больным и утешала негодующих душою».

Историк и археограф Я. И. Бередников в своей работе «Историко-статистическое описание первоклассного Тихвинского Богородицкого большого мужского монастыря, состоящего Новгородской епархии в городе Тихвине» 1859 года даёт ответ на вопрос, почему святыня осталась именно в Тихвине: «Сюда со множеством народа, привлечённого предшествовавшими явлениями, пришли из окрестных стран священники с крестами и иконами. Долго не прерывались молебныя служения и пение псалмов, долго и громко взывал рыдавший народ: Приди к нам Царице, приди к нам Владычице, призри на ны недостойные рабы Твои, ниспосли щедроты Твоего человеколюбия, посети нас свыше и просвети омрачённые грехами светозарными Твоим пришествием. По таковой их усердной молитве, Святыня медленно спустилась на самыя руки людей, лобзавших её и исполненных живейшей радости, и тотчас было преступлено к построению молитвенного храма».

Возведению церкви также предшествовало чудесное событие, отмечает составитель вышеупомянутого издания «Тихвин и его святыня» Л. И. Григорьев: «Заготовив необходимый строительный материал и положив для основания будущего храма три венца, работавший люд разошёлся по домам до утра, оставив на постройке несколько человек для ночной молитвы. Под утро оставшиеся вздремали, и когда спустя некоторое время проснулись, то с испугом увидели, что не только икона, но и вся начатая ими постройка неизвестно куда исчезли». Загадка вскоре решилась: «Наконец, после усердной молитвы Пресвятой Деве, начали тщательно осматривать окрестность и вскоре на противоположном берегу Тихвинки увидели место, озарённое ярким светом. Немедленно поспешили туда. И что же?! Вся оставленная с вечера постройка до последней щепы оказалась перенесённой на новое место, а над восточной стеною находилась сияющая Икона Богоматери. Это чудесное событие было всеми присутствовавшими принято за указание свыше относительно места, где должен быть устроен храм».

Откуда же появилась чудотворная икона в этих землях? Я. И. Бередников пишет, что святыня перенеслась в Россию из Константинополя, при этом он ссылается на авторов древних рукописей: «Они основывают мнение своё на следующем обстоятельстве: многие из богатых Новгородских купцов, находясь по торговым делам в Константинограде во время преславных чудес, совершившихся в Тихвине от иконы Божией Матери, беседовали о них с тамошним Патриархом, который, войдя во все подробности ея явления и чудес, с своей стороны передал им известие о том, как скрывшаяся из Константинограда икона Богоматери по смотрению Божественному и прежде иногда отходила в море, но возвращалась вновь к городу, изливая чудеса на верных, подавая победы на врагов, утоляя болезни и печали, и как наконец она отбыла невозвратно, конечно за гордость, братоненавидение и неправды народа. <…> По долгим беседам, по сравнению явлений, чудес, величины, облика и т. п. утвердилось мнение, что явленная икона в Тихвине есть не иная, как та самая, которая была в Царьграде».

По преданию, Тихвинская икона была написана святым апостолом и евангелистом Лукой ещё при жизни Богородицы. Подробное описание её можно найти также в книге Я. И. Бередникова: «Тихвинская чудотворно-явленная икона Пресвятой Богородицы с Предвечным Младенцем на левой руке, размером в длину 1 аршин 2 вершка и в ширину 14 вершков, помещается в правом столбе холодного монастырского собора во имя Успения Божией Матери. Среди массы золота, бриллиантов, парчи, обилия зажжённых свечей и драгоценных лампад божественный образ Пресвятой Девы представляется взорам молящихся окружённым такою величественною славою, которая каждому предстоящему прежде всего свидетельствует об особой важности находящейся пред ним святыни, видевшей пред собою в течение многих веков целые поколения преклонявшегося и молившегося люда. Образ укреплён в серебряной вызолоченной раме, весом 14 фунтов, украшенной разными изображениями из событий священной истории».

Образ Богородицы стал причиной паломничества в Тихвин православных разных сословий. В 1547 году город посетил великий князь Иоанн Васильевич (будущий Грозный). Прибыв для поклонения святой иконе, он по возвращении в Москву повелел, чтобы взамен приходского храма в Тихвине был устроен мужской монастырь. Таким образом, в 1560 году было положено основание Тихвинской обители.

Сотрудничество Президентской библиотеки и Тихвинской епархии успешно развивается на протяжении многих лет. Реализованы совместные просветительские мероприятия. Президентской библиотекой были оцифрованы и переданы в дар Тихвинской епархии электронные копии старинных рукописей и церковных богослужений, находящихся на хранении в фондах Библиотеки Российской академии наук, и многое другое. Сегодня в здании Тихвинского духовно-просветительского центра успешно функционирует удалённый электронный читальный зал, где всем желающим открыт доступ к уникальному цифровому фонду Президентской библиотеки, насчитывающему более миллиона единиц хранения. В частности, в подборке «Православная Россия. Монастыри и иконы» представлены материалы периода XIX – начала XX века, которые описывают историю отдельных православных монастырей, расположенных на территории нашей страны, и особо почитаемых икон.

К 20-летию со дня возвращения в Россию Тихвинской иконы Божией Матери Президентская библиотека совместно с Тихвинской епархией подготовила подарочный буклет «Тихвинская Путеводительница», в котором рассказывается о чудесном явлении образа Божией Матери в 1383 году на реке Тихвинке, устроении Тихвинского Успенского монастыря, вынужденной эмиграции Тихвинской иконы в годы Великой Отечественной войны и долгожданном возвращении в 2004 году в свой родной дом – Тихвинский Успенский монастырь. Буклет также содержит сведения по истории Тихвинской епархии, ее главных монастырей, скитов и храмов. Издание проиллюстрировано как современными изображениям, так и фотографиями архивных документов и материалов, в том числе из электронного фонда Президентской библиотеки.