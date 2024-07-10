Гран-при фестиваля «Литература и кино» - у фильма «Снегирь»!

Программа юбилейного XXX Международного кинофестиваля «Литература и кино» была необычайно насыщенной. В этом году на конкурс было представлено огромное количество работ — более двухсот! В конкурсную программу вошли 56 фильмов, включая авторские работы профессиональных кинематографистов, крупных студий и дебютантов.

Юбилейный «ЛиК» удивил сразу несколькими своими особенностями. Впервые гатчинский кинофестиваль проходил летом, что, возможно, и определило небольшое количество зрителей в кинозалах. Впервые на конкурс были представлены сериалы-экранизации — дань жанру, который за последние десятилетия стал неотъемлемой частью отечественного кинематографа.

Порадовала церемония открытия фестиваля, состоявшаяся вечером 3 июля: на этот раз организаторы фестиваля решили обойтись без суперсовременного шоу со спецэффектами, от чего он выиграл многократно. На протяжении полутора часов на большой сцене зрительного зала шёл задушевный разговор, который сопровождался музыкой из любимых фильмов и выступлениями любимых артистов. Один за другим под овации зрителей на сцену поднимались почётные гости юбилейного кинофестиваля - народный артист РСФСР Александр Михайлов, народная артистка РСФСР Светлана Немоляева, народный артист России Георгий Штиль, актёр и телеведущий Андрей Ургант.

В рамках открытия фестиваля состоялось вручение специальных наград. Специальный приз губернатора Ленинградской области был вручен актёру Александру Михайлову - за вклад в развитие фестиваля «Литература и кино». Традиционный «женский» приз «Гранатовый браслет» глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим передала Светлане Немоляевой — за поэтичность женских образов. Приз попечительского совета кинофестиваля «Литература и кино» был вручен заслуженному работнику культуры РФ, руководителю гатчинского театра костюма «Катюша» Людмиле Ивановой.

2024 год стал юбилейным не только для фестиваля «Литература и кино». В эти фестивальные дни вспоминали главного юбиляра года - Александра Пушкина, которому посвящены шесть киноработ. В рамках фестиваля прошла ретроспектива самых знаменитых киностудий России - «Ленфильма» (110 лет) и «Мосфильма» (100 лет). В этом году исполнилось бы сто лет знаменитым фронтовикам, мастерам литературного слова Виктору Астафьеву, Булату Окуджаве, Юрию Трифонову и Юрию Бондареву. По произведениям этих авторов на кинофестивале были показаны фильмы-экранизации.

Пять дней фестиваля пролетели, как одно мгновение, оставив после себя много впечатлений и размышлений. По информации организаторов кинофорума, мероприятия «ЛиК» посетили более пяти тысяч зрителей, при этом церемонии открытия и закрытия фестиваля транслировались в социальных сетях. Глядя на экран, зрители смеялись и плакали, радовались и печалились. Кино — действительно великое искусство, которое позволяет нам проживать и переживать весь спектр эмоций, свойственных человеческой душе и делающих ее живой.

По традиции, параллельно конкурсным просмотрам, в Гатчине на нескольких площадках проходили многочисленные творческие встречи, мастер-классы и мероприятия деловой программы.

Торжественная церемония закрытия и награждения победителей юбилейного ХХХ Международного кинофестиваля «Литература и кино» прошла в киноконцертном зале «Победа» вечером 7 июля. Весь вечер вместе со зрителями были артисты группы «Дунаевский Orchestra» - Санкт-Петербургского музыкально-театрального оркестра, основанного артистом Молодёжного театра на Фонтанке Константином Дунаевским.

В церемонии закрытия приняла участие глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим, которая отметила, что XXX Международный фестиваль «Литература и кино» стал одной из самых ярких страниц большой истории гатчинского кинофорума.

- Было непросто реализовать всё, что было задумано, но, надеюсь, у нас всё получилось, - сказала Людмила Николаевна. - Несомненно одно - у нашего кинофестиваля впереди ещё большое будущее. И сегодня, в очередной раз перелистывая страницы его истории, мы ещё раз вспоминаем тех людей, кто стоял у его истоков в непростое для страны время — девяностые годы прошлого века. И мы говорим слова благодарности всем, кто на протяжении тридцати лет наполнял кинофестиваль смыслом. Сегодня наш фестиваль востребован как никогда. Сегодня он наполняется новыми смыслами и бьёт в «десятку» новых запросов и реалий нашей жизни. Значение нашего русского слова и нашего российского кино в эти непростые дни трудно переоценить...

Все эти дни в Гатчине работало профессиональное жюри в составе Сергея Шаргунова, Ольги Петровой, Алены Сычевой, Татьяны Маловой и Льва Наумова. Как признался председатель жюри Сергей Шаргунов, дискуссии о том, кому же достанутся призы юбилейного кинофестиваля 2024 года, были необычайно жаркими. И вот настал кульминационный момент юбилейного кинофестиваля «Литература и кино» - объявление победителей конкурса.

Приз за лучший полнометражный игровой/неигровой фильм достался съёмочной группе картины «Путешествие Льюиса Кэрролла сквозь зеркало, и что он нашёл там» (режиссер Татьяна Соболева). Лучшим игровым сериалом-экранизацией была признана работа «Плейлист волонтера» (режиссер Максим Свешников). Награду за лучший сценарий-адаптацию для кино получил сериал «Очевидное невероятное» (режиссер Александр Войтинский).

Приз за лучшую мужскую роль получил Олег Кочетов (сериал «Загадай любовь»). Награда за лучшую женскую роль досталась Виктории Толстогановой (фильм «Вера»).

Приз имени Андрея Петрова за лучшую музыку к фильму был вручен режиссёру картины «Обрывки» Андрею Селиванову. Наградой имени Андрея Москвина за лучшую операторскую работу отмечен Максим Осадчий (фильм «Русский крест»).

Лучшим короткометражным художественным фильмом была признана работа «Мадрид». Победителем в номинации «Короткометражный анимационный фильм» стала работа «Спать хочется». Еще один победитель определился по итогам голосования зрителей после просмотров и в соцсетях. Приз зрительских симпатий достался картине «Онегин» (режиссер Сарик Андреасян).

Призом читательского жюри отмечен кинофильм «Лгунья» (режиссёр Юлия Трофимова), который, кстати, закрывал юбилейный кинофестиваль.

- Я счастлив, что оказался на этот раз сразу в двух жюри и изнутри видел их работу, - признался председатель читательского жюри Лев Наумов. - И особенно я счастлив наградить эту картину. Она потрясла меня не только своей злободневностью и качеством жанра. У неё был миллион возможностей по ходу сюжета стать хуже, но она не совершила ни одной ошибки...

Главный приз кинофестиваля «Литература и кино» получил художественный фильм «Снегирь» режиссёра Бориса Хлебникова. Картина является вольной экранизацией романа Георгия Владимова «Три минуты молчания», действие которого перенесено в наши дни. Фильм повествует о конфликтах и драматических событиях, происходящих во время очередного плавания российского траулера в северных морях.

- Посмотрев этот фильм, я обратился и к литературной основе, - признался председатель жюри Сергей Шаргунов. - Роман Георгия Владимова был опубликован в 1969 году в журнале «Новый мир». Это экспрессивное, честное, построенное на страстных диалогах произведение, окунувшись в нынешнее время, превратилось в вещь современную. И получилась мужественная, правдивая, страшная и, в то же время, очень добрая история — про взаимовыручку, испытания, про место для подвига в нашей жизни, при этом без всякой фальши, напыщенности и литературщины... Свои размышления об этой книге я внес в ту книгу, которую пишу сейчас. Так происходит, наверное, то, что называют «закольцеванием»: литература — кино — литература. Так и должно продолжаться...

Своими призами участников кинофестиваля отметили и партнеры гатчинского кинофорума — фестивальное движение «Книжный маяк» и портал «Работники ТВ». Среди награжденных – студия мультипликации «Аквамарин» детского сада № 23, представившая на фестиваль мультфильм «Как зарождалось солнце русской поэзии».

Юлия Лысанюк

Фото Ольги Фирсовой