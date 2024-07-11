Ас и дважды герой Григорий Кравченко

Этот памятник — не только дань героям авиации, но и вклад в дружбу народов, вместе одержавших победу в Великой Отечественной войне. Судьба заносила Кравченко в разные края: родился на Украине, учился в Казахстане, овладевал искусством военного летчика в Крыму, так что ныне люди из разных государств считают Григория Пантелеевича своим героем.

РОЖДЁННЫЙ ЛЕТАТЬ И СРАЖАТЬСЯ

Григорий Кравченко родился 10 октября 1912 года в селе Голубовка Днепропетровской области Украины в бедной крестьянской семье, где было семеро детей. В 1914 году семья перебралась в деревню Пахомовка Фёдоровской области (ныне Казахстан), затем в село Звериноголовское Курганской области. Там Гриша пошел в школу. Он с детства стремился к знаниям, но стать летчиком даже не мечтал, хотел быть агрономом, поэтому в 1930-м поступил в Пермский землеустроительный техникум, который вскоре был переведен в Москву.

Судьбоносной для юноши стала поездка в Ленинград. Во время посещения Исаакиевского собора Григорий поднялся на колоннаду, и открывшийся оттуда вид его буквально заворожил. Вернувшись в столицу, Кравченко увидел газету с обращением IX Съезда ВЛКСМ: «Комсомолец — на самолет!» — и воспринял это как личной вызов. В тот же день молодой человек подал заявление и вскоре по спецнабору ЦК ВКП (б) был направлен в Качинское летное училище на Крымском полуострове, где освоил приемы высшего пилотажа и воздушной разведки. Они пригодились будущему генерал-лейтенанту авиации в четырех войнах: советско-японских пограничных конфликтах в 1938–1939 годах, походе Красной Армии на Западную Украину, Советско-финской войне 1939–1940 годов и Великой Отечественной войне.

Крылатая машина, который приходилось управлять Кравченко, — одномоторный истребитель-моноплан И-16 — была создана в 1930-х в конструкторском бюро ОГПУ бригадой Николая Поликарпова. Самолет был в серийном производстве, имел деревянную конструкцию, убиравшееся в полете шасси и мог достигать скорости в 500 км/час. Из-за неудовлетворительной компоновки конструкции ведение из него прицельной стрельбы являлось непростым делом, однако характеристики самолета не помешали Кравченко стать асом. Во время советско-японских пограничных конфликтов он совершил больше полутора сотен вылетов и стал первым в стране дважды Героем Советского Союза. В первый раз за проявленное геройство при уничтожении шести самолетов противника в Китае, во второй — за уничтожение семи японских машин в боях на реке Халхин-Гол в Монголии.

АВИАПАТРУЛЬ НАД СИНЯВИНО

Во время Великой Отечественной войны ставший уже генерал-лейтенантом авиации Г.П. Кравченко служил на Западном, Брянском и Юго-Западном фронтах, участвовал в Смоленском сражении, Орловско-Брянской и Елецкой операциях, боях на Орловском направлении. В 1942 году в должности командира 215-й истребительной авиационной дивизии воевал на Калининском и Волховском фронтах, участвовал в Великолукской операции и прорыве блокады Ленинграда.

К этому времени на вооружении Красной Армии появился созданный ОКБ-21 под руководством Семёна Лавочкина одномоторный истребитель Ла-5. Летчики быстро оценили новый самолет, хотя многим приходилось переучиваться прямо во фронтовых условиях. Именно на такой машине был Григорий Кравченко, когда 23 февраля 1943 года возглавил восьмерку из 263-го истребительного авиационного полка для патрулирования в районе Синявинских высот. К сожалению, этот вылет стал последним для героя.

Восьмерка Ла-5 была атакована сверху истребителями противника, имевшими преимущество в скорости. Самолет Кравченко подбили, летчик покинул машину с парашютом, однако тот не раскрылся. Григорий Пантелеевич был обнаружен советскими артиллеристами, но вскоре умер, не приходя в сознание. Урна с его прахом захоронена в Кремлевской стене на Красной площади в Москве.

ПАМЯТЬ, ЗАСТЫВШАЯ В БРОНЗЕ

Более восьмидесяти лет минуло с тех пор, как в неравном сражении над Синявинскими высотами погиб легендарный летчик, генерал-лейтенант авиации, дважды Герой Советского Союза Григорий Пантелеевич Кравченко, однако его подвиги навсегда останутся в памяти потомков.

В 2014 году в поселке Синявино состоялось торжественное открытие бронзового бюста Г.П. Кравченко. Инициаторами создания памятника стали Санкт-Петербургская общественная организация «Жители блокадного Ленинграда» и Совет Героев Советского Союза, Героев РФ и полных кавалеров Ордена Славы Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Их стремление увековечить память героя рядом с тем местом, где он погиб, поддержал меценат Грачья Погосян. Автором памятника стал доцент Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени А.Штиглица Лёва Бейбутян. Он изобразил не просто солдата, героя войны, а сделал Кравченко таким, каким его описывали современники.

Елена Алексеева

Фото: 1rodina.ru, авиару.рф, radichesti.ru

КАК ДОБРАТЬСЯ:

Ленинградская область, Кировский район, поселок Синявино, угол улиц Кравченко и Лесной

Координаты для GPS: 59.907944° 31.072602°

Грачья ПОГОСЯН, почетный меценат Санкт-Петербурга, почетный гражданин Кировского района Ленинградской области:

«Григорий Кравченко — легендарная личность. Будучи генерал-лейтенантом, он мог и не летать. Но у него была уверенность, что личное участие очень важно. Это был человеком с большим сердцем, чье имя способно объединять народы. Такие люди бессмертны».

QR-код

https://radichesti.ru/video/v/39

Посмотреть фильм «Рожденный летать и сражаться», снятый о Григории Кравченко Благотворительным фондом имени Г.М. Погосяна

* Рубрика выходит при поддержке Комитета по печати Ленинградской области.