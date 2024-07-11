XIII военно-исторический фестиваль «Памяти предков будем достойны» в Сиверском
В поселке Сиверский 20 июля пройдет XIII Военно-исторический фестиваль «Памяти предков будем достойны», посвященный герою Отечественной войны 1812 года Петру Христиановичу Витгенштейну.
В программе фестиваля:
10.00 Урок живой истории "Сказ о Защитнике Града Петрова" (п. Сиверский, ул. Вокзальная, д. 12, СККЦ "Юбилейный")
12.00 Торжественная церемония у памятника "Победам П.Х. Витгенштейна" (п. Сиверский, пересечение ул. Саши Никифорова и ул. Вокзальной)
14.00 Фестиваль "Памяти предков будем достойны" (п. Сиверский, Комсомольский пр.,Лялин луг, координаты 2 59.359694, 30.101266)
В программе мероприятия:
- Реконструкция эпизодов «Клястицкого сражения»
- Выступление Центра казачьей джигитовки «Багмут»
- Фотозона «Путешествие во времени – один день в садике русского дворянства», стилизация
- Проект «Сударыня Фестиваля»
- Выставка «Петр Христианович Витгенштейн – спаситель Санкт-Петербурга».
- Ярмарка и мастер-классы от ремесленников округа и гостей из Санкт-Петербурга.
16.00 Концерт ансамбля «Казачий Кордон»
Выступление от ансамбля русских народных инструментов «Русская песня» при «Владимирском соборе» и Питерская ватага.
Фото из архива “Гатчинской правды”