Ленобласть приветствует молодых педагогов

«Для нас очень важно, чтобы к нам приходили молодые учителя. Мы хотели бы, чтобы мы могли дать равное право на современное обучение независимо от школы: в Гатчине или в Подпорожье или в Сланцах. А для того, чтобы был равный уровень образования, нужно, чтобы были современные педагоги. И, конечно, очень важно, чтобы приходили молодые педагоги, которые разговаривают с ребятами на «ты» в понимании мировоззрения, ощущений и многого другого», — подчеркнул Александр Дрозденко.

Глава региона сегодня вручил красные дипломы 60 выпускникам магистратуры и бакалавриата педуниверситета им. А.И.Герцена из Ленобласти.

Перед началом торжественной церемонии глава региона и ректор ВУЗа Сергей Тарасов подписали соглашение о сотрудничестве. В документе речь идет о новой форме целевой подготовки и новых возможностях повышения квалификации для педагогов.