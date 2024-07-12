Родился – в МФЦ обратился

Среди новорожденных зарегистрировано 19 двойняшек. Самыми популярными именами стали Иван, Анна и Матвей.

Интерес к редким именам по-прежнему велик: Луна, Лукерья, Мия и Тея у девочек, Платон, Енисей, и Демид - у мальчиков.

В МФЦ, офисы которых открыты ежедневно до 21 часа, можно зарегистрировать новорожденных без очереди и предварительной записи, а свидетельство о рождении оформляют в день обращения.

Подробнее об услуге на официальном сайте МФЦ https://mfc47.ru/services/detail/51675?sphrase_id=156 .