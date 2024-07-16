Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 17 июля
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 17 июля 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
17.07.24 с 10:00 до 18:00
Новосветское СП:
п. Новый Свет, Массив 32, ул. Солнечная, Березовая, Цветочная, Липовая, 13-массив;
д. Малое Замостье;
д. Сабры.
17.07.24 с 10:00 до 18:00
Веревское СП:
д. Малое Верево, промзона у ж/д станции Старое Мозино;
д. Станция Верево;
д. Ижора.
17.07.24 с 09:00 до 18:00
Сяськелевское СП:
д. Сяськелево, частный сектор- частично, СНТ Здоровье, свинарники.
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