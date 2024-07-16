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Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 17 июля

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 17 июля 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

17.07.24 с 10:00 до 18:00

Новосветское СП:

п. Новый Свет, Массив 32, ул. Солнечная, Березовая, Цветочная, Липовая, 13-массив;

д. Малое Замостье;

д. Сабры.    

 

17.07.24 с 10:00 до 18:00

Веревское СП:

д. Малое Верево, промзона у ж/д станции Старое Мозино;

д. Станция Верево;

д. Ижора.    

 

17.07.24 с 09:00 до 18:00

Сяськелевское СП:

д. Сяськелево, частный сектор- частично, СНТ Здоровье, свинарники.