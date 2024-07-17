Андрей Ургант: «Я – без доспехов»

Андрей Ургант служил в Ленинградском театре имени Комиссаржевской, театре им. Ленинского комсомола (Балтийском Доме) и Театре на Фонтанке, много лет работал на телевидении – вел передачи «Золотой Остап», «Двенадцать», «Встречи на Моховой» и «Смак». Известен яркими ролями в кино и сериалах – «Мастер и Маргарита», «Любовь-морковь», «Жизнь и приключения Мишки Япончика», «Далекие близкие», а также в телеспектаклях. В настоящее время 67-летний актер продолжает творческую работу.

На встрече с гатчинцами Андрей Ургант, как всегда, был модно одет, читал стихи, отрывки из спектаклей, с блестящей самоиронией отвечал на вопросы. Словом, был великолепен, остроумен и любезен со своим зрителем.

«Не читайте советских газет…»

Самый первый вопрос был отчасти провокационный, но ожидаемый: о сыне. Андрей Львович отвечал спокойно и искренне, чем вызвал аплодисменты:

- Он никуда не уехал, никогда никуда не уезжал, никогда своего имущества не продавал. Никогда. «Не читайте до обеда советских газет», - сказал персонаж Булгакова. - «Да ведь других нет». - «Вот никаких и не читайте». К сожалению, эта фраза очень подходит в данном случае. Когда я читаю, что мой сын предал Родину, думаю, что не в этом дело. Опасно быть артистом. Зависть и жадность никто не отменял… Если кто-то найдет, что он хоть раз в жизни ругал или неуважительно относился к стране или к публике - дайте мне послушать, пришлите ссылку.

«Пятеро на одного»: неприкрытый ролью

Телезрители наблюдают за успехами Андрея Урганта в игре «Пятеро на одного» на телеканале «Россия 1». Многих интересовало, как снимается эта программа:

- Когда меня пригласили стать участником передачи, объяснили так: «Она похожа на «Что? Где? Когда?», но веселее и лучше. Есть тройка постоянно играющих, и приглашают других известных людей. Я сразу получил доверие зрителей. Многие, оказывается, смотрят эту программу.

В каком режиме она снимается? Мы собираемся раз в два с половиной месяца и за четыре дня снимаем сразу 15 программ, потому что собрать всех вместе очень трудно. Никто нам ничего не подсказывает. Все обсуждаем вживую. Иногда выглядим дураками, а иногда на сложнейший вопрос даем ответ. Из дополнительных плюсов: есть возможность за телевизионные деньги приехать в Москву, пообщаться с внучками, с семьей. Потому что редко случается, что я могу специально найти много свободного времени.

Для меня это смена формата, смена обстановки. И вообще хочется пошевелить мозгами. Иногда вспоминаются какие-то вещи из школьной программы, из прочитанных книг.

Мы играем весело и легко. Не нужно учить тексты. Ты приходишь такой, какой есть. Не прикрытый ролью. Я ведь могу выучить, например, монолог Гамлета и слукавить. Но когда я остаюсь один на один со зрителем, вот здесь и происходит настоящая проверка.

Невозможно сочинить наш сегодняшний вечер. Нет такой пьесы, нет такого сценария. Режиссурой я закрыт, пьесой я закрыт, музыкой я закрыт, стихами Пушкина даже – я закрыт. А когда я говорю от себя – я без доспехов. У меня на вооружении только мой ум, мой опыт, мое образование и совесть…

О книгах, любимых и важных

Совет мэтра по поводу хороших книг и фильмов касался и детей, и взрослых. Но начал он опять с шутки:

- Если бы вы увидели мою трудовую книжку – вот бы вы зачитались. Там чего только не написано. И береговой матрос, и рабочий на стадионе, и почтальон. Я окончил вуз, получил диплом и успел поработать где угодно. Потому что надо было…

Может быть, вы будете смеяться, но одна из моих самых любимых книг – «Три мушкетера». Эта книжка про людей, которые верны долгу. Когда я был маленький, читал и представлял себе, что я мушкетер. В этом есть красота и незатейливая простота. Я люблю книжку «Пиноккио», потом прочитал «Приключения Буратино». Библия – это сложная книга. Она без подготовки не дастся. Но прочитать ее надо.

Детям нужно рассказывать сказки и вовремя подкладывать под подушку «правильные» книжки. Я в кавычках ставлю слово «правильные». Не бывают правильные книжки или неправильная музыка, но бывают такие, от которых хочется кричать от радости – как талантливо. Как талантливо у Андерсена написано. Сколько всего в русских народных сказках: и юмора, и жестокости. Но это сказочный мир.

Я снимался в прекрасной программе, которая шла на ленинградском телевидении – «Сказка за сказкой». Мы играли принцев, чертей, плутов, королей… Я прошел весь спектр. Мы получали за каждую сказку, это 3-4 съемочных дня, около 40 рублей в месяц. При зарплате в 100 рублей это было серьезное подспорье. Москвичи нам завидовали, потому что в Москве таких детских телеспектаклей не существовало.

Посмотрите в интернете черно-белый спектакль «Мертвые души» в постановке Александра Аркадьевича Белинского. Это телевизионный спектакль нашего родного ленинградского телевидения, снят без зрителя на черно-белую камеру. Такие камеры сейчас стоят в музее телевидения на Чапыгина, 6. В фильме играют Луспекаев, Горбачев, Басилашвили. Посмотрите! Вот как можно снимать на телевидении теми примитивными средствами, которые тогда были!

О рыцарях театра

Веселая девушка в зале, представившаяся как «тоже артистка», поинтересовалась, не хочет ли Андрей Львович преподавать актерское мастерство. Потому что артистов много, а снимают их редко. Не хватает хороших педагогов, не хватает личностей, которые сделают из тех, кто хочет стать артистом, хороших артистов:

- Своими учителями я считаю выдающихся кинорежиссеров и артистов: Марчелло Мастроянни, отца Льва Милиндера, мать Нину Ургант. Они были настоящими рыцарями театра. Учили своим примером. Лучшие педагоги нашего института на Моховой тоже уже ушли. Они учили не только приемам актерской игры, системе Станиславского, Мейерхольда, но и чувствовать сияние искусства.

Я родился в актерской семье. В нашем доме бывали многие известные люди. В этом мне, безусловно, повезло.

На кинофестивале подхожу к великой советской артистке Немоляевой. И говорю: «Вы меня, наверное, не знаете, а я вас обожаю». А она: «Как это я вас не знаю?! Вы – папа Вани Урганта и сын Нины Ургант». Вот так и живу. Казалось бы, и делать ничего не надо. Ан, нет. Я с удовольствием буду преподавать. Очень хотел бы иметь маленькую группу: около 12 человек, которых не нужно было бы ничему учить, в смысле общего образования.

Во время мастер-класса, которые иногда даю на курсе по просьбе друзей, спрашиваю студента: «Вы читали «Капитанскую дочку»? Отвечает: «Нет. Но я знаю содержание». Не понимаю, как с этими людьми дальше разговаривать. Не потому, что Пушкин – это наше все. А потому что после прочтения такого произведения невольно исполняются пушкинские строки: «Над вымыслом слезами обольюсь».

Татьяна Можаева