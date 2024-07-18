Чтобы не пришлось тушить…

- Первоочередная задача Госпожнадзора – профилактика пожаров, недопущение возгораний, чтобы пожарные-спасатели как можно реже выезжали на тушение, – говорит начальник Гатчинского ОНДиПР полковник внутренней службы Илья Назаров. – Вторая функция – проведение дознания после пожара, расследование.

- А как же проверки?

- В число задач Госпожнадзора входит контрольно-надзорная деятельность – проверки предприятий всех форм собственности, которые заканчиваются административной процедурой привлечения к ответственности и выдачи предписаний об устранении нарушений. Однако сейчас контрольно-надзорная деятельность несколько ограничена, поэтому упор делается на профилактическую работу – без протоколов и предписаний.

За этот год наши инспекторы провели более 450 профилактических визитов – в основном, в школы, детские сады, больницы, поликлиники, объекты с массовым пребыванием людей. Госинспекторы проводят беседы с должностными лицами, руководителями, напоминают о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности.

Особое внимание, конечно, уделяется объектам образования: в школах мы бываем несколько раз за год. Летом проводится приемка к новому учебному году, обязательный профилактический объезд, чтобы в случае каких-то недочетов можно было успеть их устранить до начала учебного года. Потом в течение года – традиционные уроки безопасности, сезонные мероприятия к новогодним елкам, в октябре – День гражданской обороны, в июне – работа в школьных оздоровительных лагерях. Общаемся не только с руководителями и педагогами, но и с детьми: устраиваем экскурсии в пожарную часть, занимаемся популяризацией профессии пожарного, в том числе госинспектора по пожарному надзору. В этом году проводили профориентацию среди старшеклассников: рассказывали о работе пожарных, ориентировали на поступление в Университет МЧС в Петербурге на Московском проспекте.

- Тем не менее, летний пожароопасный сезон никто не отменял?

- В мае проверялись все населенные пункты, которые подвержены угрозе лесных пожаров. В Гатчинском районе это пять поселений: Веревское, Кобринское, Сусанинское, Рождественское и Пудостьское – там есть населенные пункты, которые граничат с лесом, соответственно, есть угроза пожара. Мы проверяли наличие минерализованной полосы, и кое-где пришлось привлекать администрации поселений к ответственности.

С 5 июля в связи с погодными условиями в Ленинградской области установлен особый противопожарный режим, и это является основанием для повторной проверки.

- Посещение лесов запрещено?

- В лес ходить можно, но нельзя разводить костры и жечь мусор и вообще что-либо на землях лесного фонда.

- А на дачном участке?

- На участке можно, но с соблюдением противопожарных требований. Мусор следует сжигать на расстоянии 15 м от любых построек либо в яме глубиной не менее 40 см и диаметром не более метра или в металлической емкости, которую можно сверху прикрыть, чтобы не разлетались искры. Вокруг – полметра минерализованной полосы (песок, земля). Сжигание в металлической бочке более безопасно, чем в яме. Но делать это следует только под контролем – нельзя зажечь и уйти. И, кроме того, на расстоянии 10 метров от места сжигания не должно быть никаких сухостойных деревьев и других легковоспламеняющихся предметов.

Готовить пищу на мангале или в жаровне следует на удалении не менее пяти метров от строений. Зона, чистая от легковоспламеняющихся материалов, составляет два метра. Под рукой обязательно должен быть телефон и первичные средства пожаротушения (вода, огнетушитель).

- Какова ситуация с пожарами в Гатчинском районе?

- За полгода произошло 344 пожара, в том числе в жилых домах – более 90 и свыше 70 – в сараях и банях. Также сгорело 17 бесхозных зданий, 15 автомобилей, зарегистрировано более 120 случаев возгорания мусора. Трава в этом году горела три раза. Для сравнения: за первое полугодие 2023-го было 87 случаев возгорания травы. Сказались погодные условия в тот период, когда обычно начинается пал травы.

- Много ли пострадавших?

- За истекший период на пожарах в Гатчинском районе погибло девять человек, 14 пострадало. Это на четверть больше, чем в прошлом году. Только в минувшие выходные в Тайцах на пожаре пострадал один человек, и в Гатчине в частном одноэтажном доме в Новопролетарском переулке на пожаре погибли двое: после тушения на пепелище были обнаружены сильно обгоревшие останки одного человека и биологические останки другого. Проводится проверка.

Большая часть погибших и пострадавших – люди в возрасте от 30 до 60 лет, и есть двое погибших более пожилого возраста. Как правило, пожары происходят в частных домах. В январе погиб человек при пожаре в Тайцах, в Парицах было два пожара – и двое погибших, трагически закончились пожары в Высокоключевом, в Химози, в Старом Поддубье в июле погиб один человек, в Сиверском погибли двое. Причины пожара одни и те же: неисправность печного отопления или электропроводки, нередко – состояние алкогольного опьянения.

- Среди пострадавших на пожарах есть дети?

- За полгода в Ленинградской области на пожарах пострадало пятеро детей, и трое из них – в Гатчинском районе. Серьезный пожар произошел в Парицах, где дом загорелся ночью из-за включенного обогревателя – там погиб отец семейства и двое детей пострадали. Один ребенок получил небольшие ожоги при пожаре в садоводстве в Красницах Сусанинского поселения. В этой связи хотелось бы обратить внимание взрослых на элементарные требования пожарной безопасности – ради ваших детей и ради вашей собственной жизни и здоровья.

Пользуясь случаем, поздравляю всех сотрудников Государственного пожарного надзора с профессиональным праздником! Желаю благополучия, развития, успехов и результативной работы. А результат нашей работы – один: чтобы количество пожаров и пострадавших стремилось к нулю.

Беседовала Екатерина Дзюба