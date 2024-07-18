Многодетным семьям – поддержка региона

«Ежегодно мы отмечаем динамику роста заинтересованности абитуриентов в «рабочих» специальностях и профессиях, которые можно получить в наших профессиональных учреждениях как на бюджетной, так и на внебюджетной основе. И в Год семьи мы приняли решение сократить срок назначения компенсации за обучение для детей из многодетных семей с 30 рабочих дней до 10», - прокомментировала председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Вероника Реброва.

Воспользоваться указанной мерой социальной поддержки могут российские многодетные семьи, в том числе и приемные, проживающие или пребывающие в Ленинградской области и имеющие трех и более детей. Компенсация будет выплачена семьям, у которых среднедушевой денежный доход члена семьи не превышает величины среднего дохода, сложившегося в Ленинградской области. Решение о назначении социальной меры или об ее отказе принимает Центр социальной защиты населения.

В Ленинградской области предусмотрена компенсация части стоимости обучения детей по образовательным программам среднего профессионального образования на платной основе.

Пакет документов подается не позднее 31 декабря календарного года, в котором завершился учебный год обучения, стоимость которого подлежит частичной компенсации в рамках предоставления меры социальной поддержки.

Мера поддержки предоставляется многодетным семьям в форме компенсации в размере 50% стоимости обучения детей по образовательным программам среднего профессионального образования на платной основе по очной форме обучения.

Все условия, перечень документов и способы обращения - на сайте: https://clck.ru/36iH7p

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