Пикник для трудовых бригад

На открытии фестиваля молодежь приветствовал заместитель главы администрации по развитию социальной сферы Гатчинского района Павел Иванов. Он пожелал мальчишкам и девчонкам активного дня, полного позитива и энергии и отличных, а самое главное, безопасных каникул.

Из года в год «Игропикник» просвещает и объединяет молодежь Гатчинского района, расширяя кругозор и оставляя позитивные впечатления. Площадками для его проведения становятся старинные усадьбы и музеи. Гатчинская молодежь уже собиралась на территории усадьбы адмирала Прибыткова в Кобринском поселении, в усадьбе Рукавишникова в Рождествено, в усадьбе Ганнибала в Суйде. На тематических площадках ребята знакомились с историей, мастерили, участвовали в викторинах, народных играх и обрядах.

В этом году в мероприятии приняло участие 12 команд трудовых бригад из семи поселений района. Ребята посетили музей «Дачная столица», сделали своими руками сувенирные свечи, поиграли в шахматы, позанимались йогой на свежем воздухе.В программе фестиваля были также подвижные игры и увлекательный квест-поход.

Традиционный летний фестиваль «Игропикник» проходит при поддержке комитета по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Гатчинского района.

Татьяна Можаева