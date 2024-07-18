Пикник для трудовых бригад
В Гатчинском районе трудовые бригады умеют не только работать, но и хорошо отдыхать. В поселке Сиверский на территории музея «Дачная столица» и экотропы «Школы жизни» прошел VIII районный фестиваль народных игр «Игропикник» для молодежи из трудовых бригад.
На открытии фестиваля молодежь приветствовал заместитель главы администрации по развитию социальной сферы Гатчинского района Павел Иванов. Он пожелал мальчишкам и девчонкам активного дня, полного позитива и энергии и отличных, а самое главное, безопасных каникул.
Из года в год «Игропикник» просвещает и объединяет молодежь Гатчинского района, расширяя кругозор и оставляя позитивные впечатления. Площадками для его проведения становятся старинные усадьбы и музеи. Гатчинская молодежь уже собиралась на территории усадьбы адмирала Прибыткова в Кобринском поселении, в усадьбе Рукавишникова в Рождествено, в усадьбе Ганнибала в Суйде. На тематических площадках ребята знакомились с историей, мастерили, участвовали в викторинах, народных играх и обрядах.
В этом году в мероприятии приняло участие 12 команд трудовых бригад из семи поселений района. Ребята посетили музей «Дачная столица», сделали своими руками сувенирные свечи, поиграли в шахматы, позанимались йогой на свежем воздухе.В программе фестиваля были также подвижные игры и увлекательный квест-поход.
Традиционный летний фестиваль «Игропикник» проходит при поддержке комитета по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Гатчинского района.
Татьяна Можаева