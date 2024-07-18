В Ленобласти растет производство мороженого

Предприятие «Талосто-3000» завершило полугодовую программу по внедрению улучшений под руководством экспертов Регионального центра компетенций. Основные изменения коснулись линии производства рулетов семейства «Торт Венеция». Данный поток составил 46% от выручки предприятия за прошлый год.

Кроме того, эксперты помогли внедрить систему адаптации новых сотрудников, что позволило снизить текучку кадров, более 20% сотрудников прошли обучение на «Фабрике процессов», а также подготовлено 3 внутренних инструктора по бережливому производству, которые продолжат оптимизировать другие направления работы.

К национальному проекту «Производительность труда» подключилось уже 105 предприятий Ленинградской области. Сейчас по поручению президента России нацпроект продлен до 2030 года и расширен на государственные и муниципальные сферы. В Ленобласти уже используются инструменты бережливого производства в социальных и медицинских учреждениях. Подгруппу нацпроекта при Госсовете РФ возглавляет губернатор Александр Дрозденко.