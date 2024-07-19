Летний экватор пересекаем на фестивале Лето.Парк.Кино.

В 15:00 на площадке перед Водонапорной башней состоится викторина на тему кино и музыки СССР. У этих квизов особая ностальгическая атмосфера. Поэтому многие так любят играть в них семьями из нескольких поколений.

В детской программе в 16:00 состоится показ советской сказки «После дождичка в четверг» (реж. Михаил Юзовский, 1985 г., Госфильмофонд, 0+). Перед сеансом на летней эстраде для гостей фестиваля выступит новая приоратская звездочка в рамках марафона юных талантов. Заявки для участия в марафоне принимаются в группе Паркового агентства в ВК https://clck.ru/Q7uPk.

В 18:30 на летней эстраде выступит полюбившийся с прошлых сезонов фестиваля баянист, лауреат международных конкурсов Андрей Камков. Вечер продолжится показом фильма «Калина Красная» (реж. Василий Шукшин, 1973 г., 16+). Пронзительная драма и лучшая роль харизматичного Василия Шукшина.

Вход на все мероприятия свободный. Субботу обещают дождливую, запасемся зонтами и дождевиками, для фанатов кино в случае дождя поставим навес, выдадим пледы и согреем музыкой и, конечно, замечательным кино. Ждем всех!

Обращаем внимание, что 27 июля кинопоказа в парке не будет!

Расписание кинопоказов до конца лета: https://parkilenreg.my.canva.site/letoparkkino