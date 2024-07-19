Первопроходцы БАМа – семья Задорожных

Михаил Иванович и Анна Михайловна Задорожные вместе уже 47 лет. Позади долгий, непростой, но счастливый жизненный путь, подаривший им троих дочерей и четверых внуков. А начинался этот путь на БАМе — грандиозной стройке XX века, притягивавшей некогда на Байкал тысячи молодых людей со всего Советского Союза.

«Мы строим БАМ, а БАМ строит нас!»

Байкало-Амурская магистраль – одна из крупнейших железнодорожных магистралей, которая проходит через территорию Дальнего Востока. Её общая длина по своей протяженности составляет 4324 километра, пролегая по территории Иркутской, Читинской, Амурской областей, Бурятии и Якутии, Хабаровскому краю.

Официальное строительство БАМа продолжалось десять лет: с момента постановления ЦК КПСС и Совета министров СССР в июле 1974 года до укладки в октябре 1984 года «золотого звена», соединившего два участка дороги между собой. Фактически же работы велись с 1967 года, продолжившись и после 1984 года. В 1989 году на участке было официально открыто движение, а последним элементом БАМа стало открытие в декабре 2003 года самого сложного участка – Северомуйского тоннеля.

Грандиозная магистраль пересекает одиннадцать полноводных рек и семь горных хребтов. Более тысячи километров пути проложено в районах вечной мерзлоты или высокой сейсмичности. На трассе пробито восемь тоннелей, построено 142 моста длиной более 100 метров, более 200 железнодорожных станций и разъездов.

Наряду с прокладкой железнодорожных линий строились жилые поселки, культурные центры, учреждения бытового обслуживания, создавались промышленные предприятия. Все это было сопряжено с большими сложностями и трудностями из-за сложного рельефа местности и вечной мерзлоты.

История БАМа – это не только героические свершения, но и тяжелый повседневный труд. В строительстве БАМа участвовало свыше двух миллионов человек самых разных национальностей из всех республик Советского Союза. Сюда ехали молодые инженеры, строители, представители других специальностей, разнорабочие.

Начинать необходимо было с железной дороги, а точнее – с палаточных городков, в которых поселились строители, лесорубы, проходчики. Естественно, поначалу ни о каких бытовых удобствах и развитой инфраструктуре и речи быть не могло – исключительно походная романтика при минус 30-45 градусах. Тем не менее, несмотря на трудности, жизнь здесь кипела. В перерывах между трудовыми подвигами и покорением сибирской тайги люди жили там обычной жизнью, создавали семьи, радовались рождению детей. До сих пор такие семьи вспоминают то время с теплотой в сердце.

БАМ — место встречи

В 1974 году началось активное строительство магистрали сразу по многим направлениям силами комсомольских строительных «десантов» и частями Железнодорожных войск СССР. Уже в начале лета на берегах Байкала оказались первые строители. Одним из них был Михаил Задорожный.

Михаил Иванович родом из Харьковской области. В декабре 1973 года вернулся из армии, устроился на работу в Харьковский метрострой. Весной 1974 года, как он говорит, по зову сердца и по комсомольской путёвке отправился на БАМ. Там он вошёл в знаменитый тоннельный отряд №11 Главтоннельметростроя для строительства железнодорожных тоннелей на трассе БАМа. Кстати, именно этому отряду несколько лет спустя было поручено строительство самого трудного объекта БАМа - Северомуйского тоннеля.

Тоннели, пробивающие дороги через тайгу и горы, называли «ключами от БАМа». Тоннельщики оказались на трассе значительно раньше строителей.

- Мы действительно были первопроходцами, - вспоминает Михаил Задорожный. - Костяк тоннельного отряда №11 был из Харькова. Он организовался в апреле в Бурятии, в аэропорту Улан-Уде. Я прилетел туда в мае и сразу устроился на работу водителем. Когда мы приехали на место, там не было ничего - тайга, горы... Дорогу через тайгу прокладывали сами. Мы возили грузы из Улан-Уде на перевалочную базу в Усть-Баргузин — за триста километров. Затем груз баржами отправляли по Байкалу на север...

Тоннельный отряд №11 обосновался на западном участке БАМа. Буквально с нуля здесь начали строить поселок, получивший название Тоннельный. Сначала жили в палатках, потом в щитовых домах, которые сами же построили.

- Наши машины цеплял трактор и перетаскивал нас через перевал — там очень крутые горные склоны, - рассказывает Михаил Иванович. - Потом делали дорогу через перевал, возили тюбинги, щитовые дома — всё, что было необходимо для прокладки тоннеля и обустройства жилья. Дорога прокладывалась через Северо-Байкальск, ставший центром района. Мы называли её Дорогой жизни... Зимой грузы возили по Байкалу до Северо-Байкальска. Было очень красиво и тяжело - морозы доходили до пятидесяти градусов...

Анна Михайловна Задорожная приехала на БАМ из Улан-Уде в 1977 году.

- Мне было девятнадцать лет, и я была студенткой, - вспоминает она. - На БАМе, в Тоннельном посёлке, работали мои родители, и я после первого курса поехала к ним на каникулы. Приехала — и решила остаться там...

Михаил и Анна жили в посёлке Тоннельный, а вот познакомились за 60 километров от него — в посёлке Янчукан, на первой комсомольской свадьбе. Познакомились и в 1978 году сыграли уже свою свадьбу. Здесь же, на БАМе, родились их дети. Здесь прошла их молодость — красивая, но трудная. Впрочем, как они говорят, о трудностях тогда не думали — молодость всё воспринимает легко и всё легко преодолевает.

- Ничего не пугает в молодости, - говорит Анна Михайловна. - Атмосфера была очень хорошей. Было много молодёжи со всего Советского Союза, было интересно. Жили дружно, никаких размолвок у нас не было. Что у кого было, всем делились. К нам приезжали артисты, в большой палатке проводились концерты. Это действительно была романтика!

«Это была наша молодость»

Как рассказывают Задорожные, государство всерьёз заботилось о строителях БАМа. Хорошим было снабжение, медицина — на нормальном уровне. Для детей были организованы детские сады и школы. Три года можно было выплачивать небольшую сумму из зарплаты, после чего выдавали чек на покупку машины — приобрести автомобиль в те времена было очень непросто. Каждые два года бамовцам давался бесплатный отпуск с проездом туда и обратно.

Очень ответственно относились к своим обязанностям и люди - не бездельничали, работали. Гулять было некогда, тем более что у бамовцев был всего один выходной — воскресенье.

- До начала перестройки всё было очень хорошо, - вспоминает Анна Михайловна. - Жили, как обычно любая семья живёт — работа, дом, дети. Ездили в лес по ягоды и грибы — места там очень красивые.

Основная часть БАМа была построена за десять лет, к 1984 году. Однако нужно было обустраивать социальные объекты вокруг нее. Когда начался развал большой страны, коснулось это и БАМа.

- Жить стало трудно, - вспоминает Анна Михайловна. - Я преподавала в училище. Михаил Иванович к тому времени работал водителем автобуса, начались задержки зарплаты. Проще выживать было тем, кто работал на железной дороге. А всем остальным... К тому же у нас подрастало трое детей — нужно было их выучить, поднять, определить их судьбу.

И семья приняла решение уехать из БАМа. В 1994 году Задорожные вернулись в Улан-Уде. Михаил Иванович некоторое время ещё продолжал ездить на БАМ на грузовой машине, возил продукты за тысячу километров. В 2006 году семья побывала в Петербурге.

- Мы приехали в Гатчину, и нам очень понравился этот город — тихий, небольшой, зеленый, красивый, - вспоминает Анна Михайловна. - И мы решили остаться здесь навсегда.

Семья Задорожных — большая и очень дружная. Как считает Анна Михайловна, этой сплочённости научил их БАМ.

- Конечно, немного грустно вспоминать те времена, ведь это была наша молодость, - говорит она. - Люди поддерживали и всегда выручали друг друга. Если у кого-то что-то случилось на дороге в рейсе, любой останавливался и помогал, чем мог. Печально, что в наши дни среди людей нет такой сплоченности — чаще всего каждый сам за себя. Может быть, поэтому мы постарались сплотиться всей нашей семьей. Все они сейчас вокруг нас — все наши дети со своими семьями, внуки.

Но не забывают Задорожные и свою трудовую молодость. Перезваниваются и переписываются со своими старыми друзьями из БАМа — а их много по всей России и даже за рубежом. Для тех, кто прошёл БАМ, те годы до сих пор остаются важнейшей частью их жизни, ведь именно он научил их ценить сплочённость и дружбу, осознавая себя частью великой страны.

Юлия Лысанюк