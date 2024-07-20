Вы остаетесь молодой всегда,

Родилась Галина Акбаровна в городе Петропавловске Северо-Казахстанской области. В школе, где училась Галина, обучение происходило на русском языке. Вот почему она в совершенстве владеет им, немалую роль сыграли и русские корни по материнской линии. Еще в начальной школе мечтала стать учителем. И детские мечты её сбылись.

В 1982 году Галина успешно заканчивает Казахский институт им. Ч. Валиханова с присвоением квалификации «учитель русского языка и литературы». С этого времени вся её жизнь посвящена любимому делу: помогать детям приобретать знания, учить учится. И всё ладилось, складывалось, как когда-то мечталось. Любимая работа, муж, две дочери Виктория и Лада.

И вот черным смерчем прокатился по стране 1991 год, посеяв хаос, горести и беды. Галина Акбаровна вместе с миллионами соотечественников тяжело переживает распад Советского Союза, страны, которая взрастила её, помогла обрести любимую профессию, утвердила в ней гражданскую позицию, воспитала самые высокие нравственные качества. Они и сегодня помогают ей жить, трудится, «сеять разумное, доброе, вечное» в сердца своих учеников.

В 1992 году Галина Акбаровна вместе с семьей переезжает в поселок Кобринское Гатчинского района. В 1993 году начала трудиться в Кобринской школе вместе с супругом, Василием Алексеевичем Костенко, преподавателем изобразительного искусства и технологии. Будучи очень коммуникабельной, Галина Акбаровна легко вошла в новый коллектив, обрела уважение со стороны коллег, учащихся и родителей.

Деятельность её была многогранна: учитель русского языка и литературы, заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе, социальный педагог, библиотекарь. И какую бы из должностей Галина Акбаровна ни занимала, она всегда проявляла себя как ответственный работник, человек высокой культуры, достойный профессионал.

На её счету много общешкольных тематических праздников, вечеров, интересных встреч, конкурсов, посвященных знаменательным, литературным и историческим датам. Галине Акбаровне помогала участникам театрализованных мероприятий раскрыть свои таланты, войти в образ любимых героев, порадовать и удивить товарищей, учителей и родителей.

Больше всего Галина Акбаровна ценит в людях доброту. Именно это качество стало для нее помощником и спутником во время работы социальным педагогом. Она помогала семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, оказывала педагогическую поддержку в развитии и воспитании детей, защищала их права и интересы.

Гордостью Кобринской школы является музей «Боевой Славы», торжественно открывшийся в канун 60-летия Великой Победы по инициативе директора школы Н.И. Джежелий. Работу музея возглавил В.П. Корнышев - сын участника легендарной эскадрильи «Нормандия Неман» П.А. Корнышева. Он создал первые музейные экспозиции, которые и сегодня являются незаменимыми. Одну из них он посвятил своему отцу. В 2014 г руководство музеем перешло к Галине Акбаровне. Для неё это стало святым делом. И здесь с особой силой раскрылись её организаторские способности, проявилась позиция гражданина и патриота, с любовью сохраняющего историческую память о героическом прошлом своей Родины. Музей пополнился новыми композициями: «Над Ленинградом смертная угроза», «Гатчинское подполье», «Грозное оружие Великой Отечественной», «Учительство и война» и другие. Чтобы отыскать сведения о погибших и пропавших без вести, Галина Акбаровна работала с архивом районного военкомата. При её участии проведена видео и аудио запись воспоминаний участников войны, блокадников, малолетников узников, детей войны, проживавших в условиях вражеской оккупации.

К 70-летнему юбилею Великой Победы по инициативе Галины Акбаровны учащиеся Кобринской школы присоединились к Всероссийской акции «Часовой у знамени Победы». Каждый ученик в строгом молчании смог постоять у развернутого Красного знамени и ощутить гордость за дедов и прадедов, победивших фашизм.

Галине Акбаровне удалось собрать фронтовые письма. Эти маленькие бумажные треугольники с номерами полевой почты, пожелтевшие от времени, дошедшие до адресата сквозь дым и свинцовый огонь, и сегодня ещё пахнущие войной, представляют бесценные сведения о том страшном времени.

Хочется отметить её участие в памятной акции «Бессмертный полк». Это для неё священная, вечная память о легендарных солдатах России, одним из которых был и её отец Акбар Казыров, воевавший на Ленинградском фронте. Получив пять ранений, он оставался в строю. За мужество и отвагу награжден боевыми медалями и орденом «Красной звезды». Более 70 портретов было собрано и оформлено ею, с которыми 9 мая школьники, учителя, родители торжественно шагали по улицам поселка, ведущих к братскому захоронению. В руках Галины Акбаровны портрет отца.

В 2017 году Галина Акбаровна оказала большую помощь Совету ветеранов Кобринского поселения в оформлении экспозиций, посвященных участникам Великой Отечественной войны при проведении муниципального конкурса среди Советов ветеранов. Победителями конкурса стали кобринцы. В этой победе есть и частица её труда.

Галина Акбаровна неоднократно награждалась грамотами и благодарственными письмами разного уровня от администрации поселения до Законодательного собрания Ленобласти. Но самой ценной наградой, по её мнению, является диплом лауреата профессионального конкурса «Общественное признание» среди учителей Гатчинского района в номинации «Честь и достоинство».

Сегодня, находясь на заслуженном отдыхе, Галина Акбаровна ведет активный образ жизни. Её часто можно видеть за рулем личного авто, она посещает плавательный бассейн, любит лыжные прогулки, занимается волонтерством: плетет маскировочные сети для отправки в зону СВО. Доброжелательна к коллегам и детям, родителям и односельчанам, всегда умеет отстоять свою точку зрения, постоянно работает над собой, «не позволяя душе лениться…», живо интересуется событиями в мире и жизнью поселка. Более 30 лет своей жизни Галина Акбаровна отдала поселку Кобринское и Кобринской школе.

Дорогая Галина Акбаровна! В свой день рожденья Вы получите множество добрых, теплых поздравлений и пожеланий здоровья, счастливого долголетия, успехов и исполнения ещё несбывшихся мечтаний от коллег, родных и близких, детей и внуков. Среди них поздравление учителя-ветерана, почетного гражданина Кобринского поселения А.И. Мельниковой:

Мне хочется Вам низко поклониться

За память, что прорвётся сквозь года,

Что бережете подвигов страницы

Бессмертного и славного полка.

За то, что сердце отдаете детям

И учите их мир большой познать,

И в царство Книжное заботливо ведете,

Чтоб лучших книг страницы прочитать.

Но сея «доброе, разумное и вечное»

Вы остаетесь молодой всегда,

Простой и мудрой, доброй и сердечной,

И 75 – прекрасные года!

Коллектив Кобринской школы,

администрация Кобринского сельского поселения,

Кобринская сельская библиотека,

Совет ветеранов,

почетный житель Кобринского поселения А.И. Мельникова