Новый Свет – посёлок с интересной историей. Часть 3

Старинная деревня меняет название

В 1971 году решением исполкома Ленинградского областного совета деревня Большое Замостье и свинооткормочный комбинат «Новый свет» были объединены в единый поселок, получивший название «Новый Свет». Был разработан генеральный план его дальнейшего развития.

«Большое Замостье. Это название еще недавно среди горожан знали лишь грибники да охотники. За деревней с этим названием начинались ближайшие леса. Десяток изб да разбитая грунтовая дорога. Так было пять лет назад, – рассказывала газета «Гатчинская правда» в январе 1972 года. – Сегодня автобус из центра города за 10–15 минут по асфальтированной дороге доставит вас в жилой центр совхоза «Новый Свет».

Проехали мимо корпуса свинооткормочного комбината. Промелькнули по обеим сторонам дороги деревянные домики, и вот перед нами открывается панорама нового жилого поселка…»

Развернувшееся интенсивное жилищное строительство способствовало появлению в 1969 году в поселке первого 5-этажного крупнопанельного дома, в котором справили новоселье 60 семей. В 1970 году возведены еще два пятиэтажных дома на 60 квартир, а в 1972 году – дом на 119 квартир. Были построены два детских сада на 150 мест каждый, торговый центр и здания столовых на 240 посадочных мест, банно-прачечный комплекс и профилакторий.

В 1972 году открылись амбулатория и почтовое отделение «Большое Замостье» с помещением для АТС на 200 телефонных абонентов. Первым начальником отделения стала Елена Александровна Мамкина, а почтальоном – Любовь Владимировна Семёнова.

Всего в поселке было построено 22 многоквартирных жилых дома. В 1973 году его население составляло 1800 человек.

В 1987 году вступило в строй новое большое здание Дома культуры на 508 мест, получившее вскоре статус районного Дома культуры. Создание комфортных бытовых условий повышало эффективность труда.

К 1985 году население поселка возросло до 6500 жителей (из них 1700 работали на комбинате.) Новый Свет стал самым крупным населенным пунктом среди центральных усадеб сельскохозяйственных предприятий Ленинградской области.

«Село Большое Замостье, которое еще совсем недавно ничем не выделялось среди окрестных деревень, теперь превратилось в благоустроенный агрогородок. Тысячи квартир, как сообщает ЛенТАСС, построено на центральной усадьбе совхоза «Новый Свет» за две пятилетки, – рассказывала в информационной заметке в декабре 1984 года газета «Ленинградская правда». – По проекту ленинградских зодчих рядом с лесом встали пятиэтажные дома. Все они улучшенной планировки… Среди новоселов – механизаторы, операторы откормочных линий, полеводы, работники «Сельхозтехники», учителя, врачи, монтажники местного филиала Гатчинского домостроительного комбината, коллектив которого и возводил городок».

Сельский совет, волость, поселение…

В 1971 году в связи с территориальным делением Воскресенского и Сусанинского сельских советов деревни Большое и Малое Замостье, Коргузи, Сабры, Пустошка, поселки Пригородный и Ленэнерго (всего 17 населенных пунктов) вошли в состав образованного Пригородного сельсовета с центром в поселке Новый Свет. Новые территориальные изменения произошли в 1980 году, когда несколько селений перешли в состав соседних сельсоветов, а в Пригородный сельсовет вошел поселок Торфяное.

В разные периоды Пригородный сельский совет (с 18 января 1994 года – Пригородная волость) возглавляли: Е.С. Смелкова, А.И. Подозёрова, В.В. Подвальная, И.В. Юрьева, В.И. Ветушко, Л.Н. Нещадим и другие.

С особой теплотой старожилы Нового Света вспоминают Валентину Васильевну Подвальную, которой поселок обязан строительством Дома культуры. Она достойно проявила себя на других должностях, пройдя трудовой путь от учителя Гатчинской вечерней школы до руководителя организационного отдела администрации Гатчинского района.

Богатый опыт административной работы у Людмилы Николаевны Нещадим, выпускницы местной школы, родители которой поселились в поселке Новый Свет более полувека назад. В 1991 году она была назначена председателем Пригородного сельского совета, в 1999 году – главой Пригородной волости. При ней 16 декабря 2006 года волость была преобразована в Новосветовское сельское поселение.

С именем Людмилы Николаевны Нещадим связаны многие преобразования, она много сделала для развития родного края. Не случайно в 2004 году она стала победителем Всероссийского конкурса на звание лучшего муниципального служащего.

В 2006 году у поселения появилась своя символика: был утвержден герб, написан гимн. Хорошо работали депутатский корпус, женсовет и Совет ветеранов (председатели – Идея Васильевна Юрьева и Вера Ивановна Тихонова). Большое значение уделялось благоустройству поселка, вопросам культуры, образования, спорта, молодежной политике. В 2006 году в Новом Свете проходил Чемпионат России по гиревому спорту.

В это время на территории Новосветовского сельского поселения работали 62 малых и средних предприятия, доля которых в налоговых поступлениях Гатчинского района составляла восьмую часть.

В 2002 году население поселка Новый Свет составляло 5550 человек.

В 2009 году Л.Н. Нещадим перешла в администрацию Гатчинского муниципального района – работала заместителем главы администрации. 10 декабря 2013 года назначена председателем комитета по социальной защите населения Ленинградской области. С 2019 года она возглавляла администрацию Гатчинского района, ныне является главой администрации Гатчинского муниципального округа, ставшего столицей Ленинградской области. Так что Новый Свет может гордиться своими талантливыми кадрами.

Герои труда из «Нового Света»

Много знатных работников трудилось на комбинате на пике его развития в 1970–1980-е годы, когда генеральным директором был Александр Михайлович Васильев. Это передовые свинарки Мария Михайловна Андреева, Валентина Николаевна Егорова и Любовь Яковлевна Постникова, агроном Федор Нестерович Моткалёк, ветеринарный врач Евгений Александрович Лупандин, операторы Раиса Ивановна Логинова, Мария Назаровна Александрова, Любовь Григорьевна Гайдай и Полина Федоровна Французова, механизатор Владимир Алексеевич Бобров, бригадир репродукторной фермы Алексей Андреевич Архипов и другие.

Здесь трудилась целая семейная династия Молчановых: ее глава – Валентина Константиновна Молчанова – ударник 10-й пятилетки, многие годы работала свинаркой, с 1974 года – оператором в цехе свиноматок, награждена Большой серебряной и бронзовой медалями ВДНХ.

В 1980 году знаками «Ударник 10-й пятилетки» был отмечен труд операторов Анны Николаевны Пресновой и Елены Михайловны Седовой.

В 1973–1976 годах большая группа специалистов была удостоена правительственных наград. Среди них: орденом Ленина – тракторист Павел Павлович Клочков; орденом Трудового Красного Знамени – генеральный директор производственного объединения свиносовхозов фирмы «Новый Свет» Александр Михайлович Васильев, операторы репродукторной фермы Мария Архиповна Симкина и Антонина Александровна Таранкова, тракторист Анатолий Иосифович Довгалюк; орденом Трудовой Славы 3-й степени – шофер Михаил Дмитриевич Румянцев и техник искусственного осеменения Татьяна Николаевна Жукова; орденом «Знак Почета» – заместитель директора Андрей Владимирович Павлов, свинарка Нина Тимофеевна Крошина, техник Пелагея Семеновна Иванова, тракторист Александр Андреевич Юнолайнен и другие.

В 1980 году звание «Лучшая свинарка» Гатчинского района было присвоено Пелагее Федоровне Французовой, а «Лучший тракторист» – Василию Михайловичу Холодкову.

В 1981 году орденом «Знак Почета» награжден оператор Валентин Константинович Молчанов; в 1984 году орденом Дружбы народов – оператор Галина Эдуардовна Мелешко и бригадир Гуламдам Загартдиновна Чарышева.

Работники и специалисты «Нового Света» внесли много рационализаторских предложений.

Хорошо работала комсомольская организация, которую возглавляла Ольга Королева (в 1975 году она состояла из 88 человек). В социалистических соревнованиях участвовали молодые работники: Николай Кочнев, Анатолий Точилов, Зинаида Алиева, Владимир Климов, Валентин Петров, Валентина Фролова, Рейно Юнолайнен, Ирина Васильева, Александр Виноградов, Зинаида Михайлова и другие.

До девяностых годов «Новый Свет» неоднократно становился лучшим предприятием в отрасли в Ленинградской области и РСФСР. В 1980 году за успешное выполнение государственного плана коллектив предприятия был награжден переходящим Красным Знаменем Совета Министров РСФСР. Образцовый комбинат посещали отечественные и зарубежные делегации хозяйственников.

«Крупнейшим поставщиком свиного мяса в нашей области является совхоз «Новый Свет». Его коллектив вносит существенный вклад в дело реализации Продовольственной программы, – сообщала в декабре 1987 года газета «Гатчинская правда». – За два года пятилетки труженики свинооткормочного комбината обязались продать государству 40 тысяч тонн мяса. На сегодняшний день это задание уже выполнено…»

Кроме свиноводства в хозяйстве занимались выращиванием картофеля и производством витаминной травяной муки.

Девяностые годы стали эпохой закрытия комбината и превращения его в другое сельскохозяйственное предприятие малой мощности, но история поселка на этом не закончилась. Здесь открылись предприятия самых разных направлений деятельности. В Новосветовском культурно-досуговом центре «Лидер» работает Музей истории Красногвардейского укрепрайона, основанный в 2005 году инициативной группой во главе с руководителем штаба поисковых отрядов Гатчинского района Эдуардом Николаевичем Брюквиным. Был построен новый жилой комплекс «Новый Свет».

Самая большая школа в районе

Большим событием в жизни поселка стало открытие 1 сентября 1975 года нового трехэтажного здания школы на 1176 учащихся. Его первым директором был назначен Александр Исакович Пакконен, уроженец Гатчины, знаменитая личность в педагогической истории края (ранее он трудился инспектором Гатчинского отдела народного образования). Собрав сильный педагогический коллектив, он быстро вывел Пригородную среднюю школу в лидеры.

Это учебное заведение считалось самым большим по числу учащихся в районе. Здесь работала учителем истории и обществоведения супруга А.И. Пакконена – Алефтина Григорьевна. Школе во всём помогал комбинат, ставший ее надежным шефом. Было организовано производственное обучение: животноводство (девушки) и механизация (юноши). Заложен пришкольный опытный участок. Одним из главных направлений деятельности школы стало крае-

ведение и туризм. А.И. Пакконен был автором методического пособия по туристской работе в сельской школе, написал машинописный путеводитель по истории Гатчинской земли, который, к сожалению, не был издан.

С 1980 года четверть века школу возглавляла Людмила Дмитриевна Сталмацкая. При ней здесь активно велась военно-патриотическая работа, учащиеся шефствовали над братскими захоронениями ленинградских бойцов народного ополчения, расположенными в деревне Пижма и поселке Новый Свет. В 1982 году в школе был создан Музей народного ополчения рабочих и служащих Балтийского судостроительного завода, защищавших в 1941 году Красногвардейский укрепрайон. Его первым хранителем стала ученица 9-го класса Лариса Карташёва. В разные годы активистами музейной жизни и патриотических мероприятий были: Александр Кочнев и Александр Ваганов, Пётр Старовойтов и Анжелика Галушко, Сергей Проказов и Эдуард Кузькин. Многие годы руководителем музея была завуч школы по учебно-воспитательной работе, учитель русского языка и литературы Татьяна Евгеньевна Максименкова. В краеведческой работе были также задействованы многие педагоги. Учитель начальных классов Валентина Николаевна Дмитриева стала организатором школьного музея «Русская изба».

С 2005 по 2014 год школой руководил Владимир Вячеславович Яковлев, учитель литературы и русского языка, кандидат педагогических наук, педагог-новатор, при котором главным направлением развития учебного заведения стало формирование духовно-нравственных потребностей школьников в учебно-воспитательном процессе. В этот период здесь трудился замечательный коллектив единомышленников, среди них – Любовь Федоровна Шарапова, Мария Болеславовна Климова, Галина Петровна Сеньшинова, Наталья Викторовна Золдырева, Ольга Петровна Шибанова, Татьяна Ивановна Бадамшина, Мария Васильевна Трубникова и другие.

Пригородная школа неоднократно становилась экспериментальной площадкой различных нововведений в образовательной системе региона и страны. Так, например, с 1982 года Министерством просвещения РСФСР и Академией педагогических наук в Новом Свете проводился эксперимент по обучению детей с шести лет. Для них был открыт нулевой класс.

Школа имеет свои традиции и многочисленные награды. В 1996 году она стала лауреатом Всероссийского конкурса «Школа года». В 2020 году в рамках национального проекта «Образование» в Пригородной школе был открыт Центр образования «Точка роста», в 2021 году открылся новый стадион. Это учебное заведение с уверенностью смотрит в будущее. Сейчас его возглавляет Наталья Викторовна Золдырева.

Андрей Бурлаков